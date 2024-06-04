Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ritter-1950370174.html
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США - РИА Новости, 04.06.2024
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США
Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:41
2024-06-04T12:41
сша
россия
санкт-петербург
скотт риттер
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868961730_0:54:3322:1923_1920x0_80_0_0_24d2b765768dbc6c6859fec77065cdcf.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. "Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется. Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, тем более во вражескую страну", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240604/ritter-1950304270.html
сша
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868961730_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_929ff0981dd5c4f2f3be23154a3dcba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, санкт-петербург, скотт риттер, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Санкт-Петербург, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США

Песков: в Кремле видели сообщения о том, что Риттеру помешали поехать на ПМЭФ

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Андрей Бортко
Перейти в медиабанк
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург.
"Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется. Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, тем более во вражескую страну", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Госдеп отказался комментировать ситуацию с недопуском Риттера в Россию
03:47
 
СШАРоссияСанкт-ПетербургСкотт РиттерДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала