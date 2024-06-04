https://ria.ru/20240604/ritter-1950370174.html
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США - РИА Новости, 04.06.2024
Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США
Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:41
2024-06-04T12:41
2024-06-04T12:41
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скотт риттер
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. "Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется. Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, тем более во вражескую страну", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240604/ritter-1950304270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, санкт-петербург, скотт риттер, дмитрий песков, в мире
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Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США
Песков: в Кремле видели сообщения о том, что Риттеру помешали поехать на ПМЭФ