https://ria.ru/20240604/ritter-1950370174.html

Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США

Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США - РИА Новости, 04.06.2024

Песков прокомментировал сообщения о том, что Риттера не выпустили из США

Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:41

2024-06-04T12:41

2024-06-04T12:41

сша

россия

санкт-петербург

скотт риттер

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кремль видел сообщения о том, что экс-разведчику США Скотту Риттеру помешали поехать на ПМЭФ, но деталей не знает, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. "Видели это сообщение в Кремле, но там просто нужно знать детали. Мы вряд ли с вами знаем детали, тут огульно что-то кричать не хочется. Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу, тем более во вражескую страну", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20240604/ritter-1950304270.html

сша

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, санкт-петербург, скотт риттер, дмитрий песков, в мире