https://ria.ru/20240604/rinkevichs-1950327574.html

В Латвии рассказали о попытках НАТО придумать ответ России на "диверсии"

В Латвии рассказали о попытках НАТО придумать ответ России на "диверсии" - РИА Новости, 04.06.2024

В Латвии рассказали о попытках НАТО придумать ответ России на "диверсии"

Страны НАТО пытаются придумать, как им следует реагировать на инциденты, которые они связывают якобы с диверсионной деятельностью РФ в Европе, но они не... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:59

2024-06-04T09:59

2024-06-04T11:22

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Страны НАТО пытаются придумать, как им следует реагировать на инциденты, которые они связывают якобы с диверсионной деятельностью РФ в Европе, но они не собираются выпускать ракеты по России из-за мелких происшествий, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Как заявил Ринкевичс в интервью газете Financial Times, союзники по НАТО "пытаются понять", как реагировать на якобы действия РФ в Европе, не прибегая к статье 5 устава альянса о взаимной обороне. При этом он не привел никаких доказательств распространяющихся на Западе обвинений в адрес России. "Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента", - заявил он. Комментируя якобы "растущую российскую диверсионную кампанию", Ринкевичс привел пример перерезания подводного кабеля в Балтийском море. Одним из подходов по противодействию, по его словам, было бы увеличение количества морских патрулей НАТО. Более крайним вариантом было бы закрыть море для российских судов, хотя это было бы равносильно "объявлению войны", заявил он. "Мы должны иметь возможность обсуждать все виды (ответных) инструментов", - заявил Ринкевичс , добавив, что "не говорит, что все из них можно использовать". РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голословных обвинений в адрес России становится все больше и больше - как по поводу, так и без него. Он отвечал на вопрос о, как в Кремле относятся к материалу о том, что европейские разведывательные службы предупреждают свои правительства о якобы имеющих место планах России провести ряд диверсий и акций саботажа в Европе.

https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

https://ria.ru/20231020/baltika-1904161752.html

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россия, европа, латвия, эдгарс ринкевичс, дмитрий песков, нато, в мире