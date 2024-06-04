https://ria.ru/20240604/rech-1950449071.html

Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года

Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года - РИА Новости, 04.06.2024

Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года

Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст выступления российского президента Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:25

2024-06-04T16:25

2024-06-04T16:41

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст выступления российского президента Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР перед последовавшими референдумами в них вступлении к Российской Федерации. "Вот, кстати, если вы не читали, то стоит (достает копию речи Путина от 21 февраля 2022 года - примечание издания). Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля", - сообщил Байден. По словам американского президента, целью российского лидера является "восстановление Советского Союза" и именно это Байден видит "последствием успеха России на Украине". "Вот почему я взял это с собой. Вы, наверное, не читали… Он хотел вернуться в те дни, когда существовало НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша и все остальные", - заявил президент США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден