Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года
Байден принес на интервью Time текст речи Путина от 21 февраля 2022 года
© Фото : The White House / Adam SchultzПрезидент США Джо Байден во время интервью изданию Time
© Фото : The White House / Adam Schultz
Президент США Джо Байден во время интервью изданию Time
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст выступления российского президента Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР перед последовавшими референдумами в них вступлении к Российской Федерации.
"Вот, кстати, если вы не читали, то стоит (достает копию речи Путина от 21 февраля 2022 года - примечание издания). Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля", - сообщил Байден.
Байден публично оскорбил Путина
27 марта, 04:11
По словам американского президента, целью российского лидера является "восстановление Советского Союза" и именно это Байден видит "последствием успеха России на Украине".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".