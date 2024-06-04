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Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года - РИА Новости, 04.06.2024
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16:25 04.06.2024 (обновлено: 16:41 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/rech-1950449071.html
Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года
Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года - РИА Новости, 04.06.2024
Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года
Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст выступления российского президента Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:25
2024-06-04T16:41
в мире
россия
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст выступления российского президента Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР перед последовавшими референдумами в них вступлении к Российской Федерации. "Вот, кстати, если вы не читали, то стоит (достает копию речи Путина от 21 февраля 2022 года - примечание издания). Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля", - сообщил Байден. По словам американского президента, целью российского лидера является "восстановление Советского Союза" и именно это Байден видит "последствием успеха России на Украине". "Вот почему я взял это с собой. Вы, наверное, не читали… Он хотел вернуться в те дни, когда существовало НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша и все остальные", - заявил президент США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден
Байден посоветовал прочитать речь Путина о Донбассе от 21 февраля 2022 года

Байден принес на интервью Time текст речи Путина от 21 февраля 2022 года

© Фото : The White House / Adam SchultzПрезидент США Джо Байден во время интервью изданию Time
Президент США Джо Байден во время интервью изданию Time - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : The White House / Adam Schultz
Президент США Джо Байден во время интервью изданию Time
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст выступления российского президента Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР перед последовавшими референдумами в них вступлении к Российской Федерации.
"Вот, кстати, если вы не читали, то стоит (достает копию речи Путина от 21 февраля 2022 года - примечание издания). Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля", - сообщил Байден.
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Байден публично оскорбил Путина
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По словам американского президента, целью российского лидера является "восстановление Советского Союза" и именно это Байден видит "последствием успеха России на Украине".
"Вот почему я взял это с собой. Вы, наверное, не читали… Он хотел вернуться в те дни, когда существовало НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша и все остальные", - заявил президент США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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