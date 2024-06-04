https://ria.ru/20240604/reb-1950300915.html

"Орленку" передали систему подавления беспилотников "Покров"

"Орленку" передали систему подавления беспилотников "Покров" - РИА Новости, 04.06.2024

"Орленку" передали систему подавления беспилотников "Покров"

Система подавления беспилотников "Покров" передана Всероссийскому детскому центру "Орленок" для защиты детей от дронов, сообщил РИА Новости руководитель проекта РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T02:05

2024-06-04T02:05

2024-06-04T02:05

россия

черное море

туапсе

вика цыганова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

юнеско

безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Система подавления беспилотников "Покров" передана Всероссийскому детскому центру "Орленок" для защиты детей от дронов, сообщил РИА Новости руководитель проекта и создатель этой системы Вадим Цыганов. Накануне Дня защиты детей, который отмечался в России 1 июня, систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотников передали "Орленку" семья Вики и Вадима Цыгановых, а также представители специального учебного центра "Кубань" и бойцы спецотряда "Барс-16". "Система подавления БПЛА "Покров" блокирует каналы управления и передачи видео БПЛА за счет генерации мощного электромагнитного импульса на частотах беспилотников. Устройства могут использоваться в уличных условиях благодаря специальному герметичному корпусу IP67", - сказал Цыганов. Он подчеркнул, что система уже находится в "Орленке". "Все, что необходимо, мы привезли, но если чего-то не будет хватать, наши специалисты протестируют и (мы - ред.) довезем. Надо закрывать детей, ведь это наше будущее", - сказал Цыганов. По его словам, система позволит обеспечить безопасность детей в "Орленке" во время массовых мероприятий: концертов, спортивных фестивалей и праздников. В настоящее время в "Орленок" передан один комплект, ожидается поступление еще двух. Оборудование работает безупречно, безопасно для здоровья, определяет БПЛА и подавляет его возможности, отметил Цыганов. "Хотелось бы работать на опережение, исключить возможные диверсий, потому что люди на той стороне потеряли рассудок, совесть, ум и честь. Эта территория должна быть неуязвима и быть под охраной, поэтому мы здесь и привезли очень классную и надежную систему: она называется "Покров", которую мы назвали в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ребята, которые приехали сюда устанавливать эту систему, проверили в боях: все работает", - заявила РИА Новости супруга Вадима - певица и модельер Вика Цыганова. Эту систему неоднократно использовали на передовой бойцы спецотряда "Барс-16", которые и проведут его настройку, а также обучение сотрудников отделения Росгвардии, которые отвечают за охрану на территории "Орленка". "Это оборудование будет "закрывать" детям небо, потому что под этим оборудованием вывели меня, когда я получил ранение. Оно работает и должно быть обязательно в вашем центре. Я с благодарностью вспоминаю всех людей, которые в этом участвуют и помогают этой передаче", - отметил российский актер, боец спецотряда "Барс-16" "Кубань" Геша Меньшиков. Всероссийский детский центр "Орленок" - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. В течение года "Орленок", который находится на Черном море в районе Туапсе, принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в центре могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,5 тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".

https://ria.ru/20240601/bronezhilet-1949817055.html

https://ria.ru/20240506/reb-1944064929.html

https://ria.ru/20240603/zaschita-1950130771.html

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россия, черное море, туапсе, вика цыганова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юнеско, безопасность