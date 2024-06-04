https://ria.ru/20240604/raketa-1950376616.html
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - РИА Новости, 04.06.2024
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:05
2024-06-04T13:05
2024-06-04T13:14
сша
в мире
minuteman iii
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг"."Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - говорится в пресс-релизе базы.
https://ria.ru/20240523/kongress-1947789308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, minuteman iii
США, В мире, Minuteman III
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III