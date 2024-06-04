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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - РИА Новости, 04.06.2024
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13:05 04.06.2024 (обновлено: 13:14 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/raketa-1950376616.html
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III - РИА Новости, 04.06.2024
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:05
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг"."Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - говорится в пресс-релизе базы.
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сша, в мире, minuteman iii
США, В мире, Minuteman III
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley BosterТранспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США
© U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster
Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США "Ванденберг".
"Оперативный испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III… был произведен с базы космических сил "Ванденберг" во вторник, 4 июня", - говорится в пресс-релизе базы.
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