https://ria.ru/20240604/pvo-1950312153.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 04.06.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские военные уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T07:10

2024-06-04T07:10

2024-06-04T08:30

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дрон уничтожили дежурными средствами ПВО.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240604/podpole-1950312054.html

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы рф