https://ria.ru/20240604/pvo-1950312153.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 04.06.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские военные уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:10
2024-06-04T07:10
2024-06-04T08:30
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безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дрон уничтожили дежурными средствами ПВО.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
МО: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области