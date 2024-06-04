https://ria.ru/20240604/putin-1950511603.html

Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга - РИА Новости, 04.06.2024

Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:29

2024-06-04T20:29

2024-06-04T20:42

владимир путин

россия

туризм

экономика

денис мантуров

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой."Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Просто включить и всё?" - уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров.Путин сказал: "Конечно"."Все будет сделано", - отреагировал Мантуров.

https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html

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владимир путин, россия, туризм, экономика, денис мантуров