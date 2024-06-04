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Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга - РИА Новости, 04.06.2024
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20:29 04.06.2024 (обновлено: 20:42 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/putin-1950511603.html
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга - РИА Новости, 04.06.2024
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга
Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:29
2024-06-04T20:42
владимир путин
россия
туризм
экономика
денис мантуров
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой."Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Просто включить и всё?" - уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров.Путин сказал: "Конечно"."Все будет сделано", - отреагировал Мантуров.
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владимир путин, россия, туризм, экономика, денис мантуров
Владимир Путин, Россия, Туризм, Экономика, Денис Мантуров
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

Путин: необходимо включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой.
"Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Просто включить и всё?" - уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Путин сказал: "Конечно".
"Все будет сделано", - отреагировал Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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