https://ria.ru/20240604/putin-1950511603.html
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга - РИА Новости, 04.06.2024
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга
Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:29
2024-06-04T20:29
2024-06-04T20:42
владимир путин
россия
туризм
экономика
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_0:406:2919:2048_1920x0_80_0_0_1677e4152c70628a62ab796161e5de46.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга, не затягивать с проработкой."Только вот здесь в поручениях написано: проработать вопрос включения туристических автобусов в программу льготного лизинга. Ну что значит проработать вопрос? Его можно прорабатывать бесконечно до 2030 года", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции."Просто включить и всё?" - уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров.Путин сказал: "Конечно"."Все будет сделано", - отреагировал Мантуров.
https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732954210_671:800:2335:2048_1920x0_80_0_0_df61ec12d8e1f0424593f377ca382915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, туризм, экономика, денис мантуров
Владимир Путин, Россия, Туризм, Экономика, Денис Мантуров
Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга
Путин: необходимо включить туристические автобусы в программу льготного лизинга