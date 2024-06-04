https://ria.ru/20240604/putin-1950505424.html
Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей
Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 04.06.2024
Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей
Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с мерами поддержки отечественных производителей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:51
2024-06-04T19:51
2024-06-04T20:36
владимир путин
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
оксана лут
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с мерами поддержки отечественных производителей сельхозпродукции, пострадавших из-за заморозков."Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке", — подчеркнул президент.Он уточнил, что из-за заморозков в 21 регионе страны погибло около 1,2 процента урожая. Глава государства призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства для создания благоприятных финансовых условий для сельскохозяйственных производителей.Накануне Лут сообщила, что режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков могут ввести в России до конца недели. При этом ущерб для сельского хозяйства в денежном эквиваленте пока не посчитан, добавила она.В минувшую пятницу вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что возвратные заморозки в мае в российских регионах привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч приходится на зерновые. Он отметил, что некоторые субъекты уже ввели режим чрезвычайной ситуации, в части из них планируется режим ЧС федерального масштаба.Патрушев уточнил, что в пострадавших регионах ведут пересев, власти пока сохраняют прогноз производства зерновых в этом году на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн — пшеница.
https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948665252.html
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владимир путин, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, оксана лут, дмитрий патрушев
Владимир Путин, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев
Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей
Путин поручил Минсельхозу ускорить меры поддержки производителей плодово-ягодных