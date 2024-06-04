https://ria.ru/20240604/putin-1950505424.html

Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей

Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей - РИА Новости, 04.06.2024

Путин поручил своевременно принять меры поддержки сельхозпроизводителей

Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с мерами поддержки отечественных производителей... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T19:51

2024-06-04T19:51

2024-06-04T20:36

владимир путин

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

оксана лут

дмитрий патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с мерами поддержки отечественных производителей сельхозпродукции, пострадавших из-за заморозков."Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту. Ничего не затягивайте, чтобы не привело к каким-то скачкам цен на внутреннем рынке", — подчеркнул президент.Он уточнил, что из-за заморозков в 21 регионе страны погибло около 1,2 процента урожая. Глава государства призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства для создания благоприятных финансовых условий для сельскохозяйственных производителей.Накануне Лут сообщила, что режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков могут ввести в России до конца недели. При этом ущерб для сельского хозяйства в денежном эквиваленте пока не посчитан, добавила она.В минувшую пятницу вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что возвратные заморозки в мае в российских регионах привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч приходится на зерновые. Он отметил, что некоторые субъекты уже ввели режим чрезвычайной ситуации, в части из них планируется режим ЧС федерального масштаба.Патрушев уточнил, что в пострадавших регионах ведут пересев, власти пока сохраняют прогноз производства зерновых в этом году на уровне не менее 132 миллионов тонн, из которых примерно 85 миллионов тонн — пшеница.

https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948665252.html

https://ria.ru/20240601/wheat-1949688672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, оксана лут, дмитрий патрушев