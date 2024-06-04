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Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой - РИА Новости, 04.06.2024
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12:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/putin-1950365449.html
Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой
Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой - РИА Новости, 04.06.2024
Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой
Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит заниматься региональной повесткой, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:23
2024-06-04T12:23
политика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит заниматься региональной повесткой, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в первой половине дня президент проведет несколько рабочих встреч в Москве, они носят непубличный характер. "Сегодня будет продолжена работа с регионами, мы в ближайшее время проинформируем, каким образом она будет продолжена", - сказал Песков.
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политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой

Песков: Путин во вторник продолжит заниматься региональной повесткой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит заниматься региональной повесткой, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он отметил, что в первой половине дня президент проведет несколько рабочих встреч в Москве, они носят непубличный характер.
"Сегодня будет продолжена работа с регионами, мы в ближайшее время проинформируем, каким образом она будет продолжена", - сказал Песков.
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