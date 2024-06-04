https://ria.ru/20240604/putin-1950365449.html

Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой

Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой - РИА Новости, 04.06.2024

Путин во вторник будет заниматься региональной повесткой

Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит заниматься региональной повесткой, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:23

2024-06-04T12:23

2024-06-04T12:23

политика

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит заниматься региональной повесткой, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что в первой половине дня президент проведет несколько рабочих встреч в Москве, они носят непубличный характер. "Сегодня будет продолжена работа с регионами, мы в ближайшее время проинформируем, каким образом она будет продолжена", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240417/putin-1940556729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин