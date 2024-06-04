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В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме
В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме - РИА Новости, 04.06.2024
В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме
Задержана подозреваемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих жительница подмосковной Ивантеевки, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:43
2024-06-04T17:43
2024-06-04T17:43
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ивантеевка
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержана подозреваемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих жительница подмосковной Ивантеевки, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги. У нее проходят обыски. "Задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, ивантеевка, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивантеевка, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме
СК: женщину задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих