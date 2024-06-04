https://ria.ru/20240604/proisshestvie-1950478648.html

В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме

В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме - РИА Новости, 04.06.2024

В Ивантеевке задержали подозреваемую в экстремизме

Задержана подозреваемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих жительница подмосковной Ивантеевки, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:43

2024-06-04T17:43

2024-06-04T17:43

происшествия

россия

ивантеевка

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержана подозреваемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих жительница подмосковной Ивантеевки, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги. У нее проходят обыски. "Задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240424/srok-1941926094.html

россия

ивантеевка

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происшествия, россия, ивантеевка, москва, следственный комитет россии (ск рф)