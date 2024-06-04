https://ria.ru/20240604/proekty-1950498125.html
Белорусские компании и "Росатом" ведут проработку 40 проектов в энергетике
Белорусские компании и "Росатом" ведут проработку 40 проектов в энергетике - РИА Новости, 04.06.2024
Белорусские компании и "Росатом" ведут проработку 40 проектов в энергетике
Предприятия Республики Беларусь и организации госкорпорации "Росатом" ведут проработку 40 общих проектов, рассказал директор странового офиса госкорпорации... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:06
2024-06-04T19:06
2024-06-04T19:06
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
россия
белоруссия
павел завальный
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Предприятия Республики Беларусь и организации госкорпорации "Росатом" ведут проработку 40 общих проектов, рассказал директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по энергетике. "Комплексная программа структурно у нас разделена на следующие направления. Первое направление – оно, скорее, не отраслевое, а подчеркивает инструмент возможного финансирования совместно технических инициатив. Это программы и проекты Союзного государства. Далее, у нас есть направление неэнергетических атомных технологий, направление ядерной медицины, цифровизация и телекоммуникация, технологическое перевооружение, промышленность Республики Беларусь, неядерные энергетические решения и направление экологии", - сказал Левицкий. Он отметил, что эти направления построены на совместном взаимодействии, направленном на обеспечение экономической стабильности и импортозамещения. Левицкий добавил, что есть направления, которые представляют наибольший интерес с точки зрения энергетики. Первый такой значимый проект, который отрабатывается с министерством энергетики Республики Беларусь, - цифровизация технологических производственных процессов. Это наиболее близкое для "Росатома" производство, в котором уже есть и применяются цифровые модули. На данный момент госкорпорация ищет партнеров по адаптации имеющихся программных продуктов к белорусским условиям, бизнес-моделям и последующему техническому сопровождению решений. "Но процесс на этом не завершается, потому что мы видим, что эта модель сотрудничества может масштабироваться как на объектах традиционной энергетики, так и на промышленных и энергетических объектах", - подчеркнул Левицкий. Он заключил, что одна из первых запланированных задач, которая сейчас реализуется, это именно цифровизация процесса планирования и осуществления технического обслуживания и ремонтов оборудования атомных электростанций. "У России большой опыт в реализации ядерных проектов и атомных проектов. Чтобы все это развивать требуется законодательное оформление, пока что такого опыта нет. Но оно формируется", - сказал заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по энергетике Павел Завальный.
https://ria.ru/20231103/rosatom-1907153863.html
https://ria.ru/20240107/rosatom-1920095402.html
https://ria.ru/20231215/memorandum-1916134040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, павел завальный, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Россия, Белоруссия, Павел Завальный, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Предприятия Республики Беларусь и организации госкорпорации "Росатом" ведут проработку 40 общих проектов, рассказал директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси Станислав Левицкий на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по энергетике.
"Комплексная программа структурно у нас разделена на следующие направления. Первое направление – оно, скорее, не отраслевое, а подчеркивает инструмент возможного финансирования совместно технических инициатив. Это программы и проекты Союзного государства. Далее, у нас есть направление неэнергетических атомных технологий, направление ядерной медицины, цифровизация и телекоммуникация, технологическое перевооружение, промышленность Республики Беларусь, неядерные энергетические решения и направление экологии", - сказал Левицкий.
Он отметил, что эти направления построены на совместном взаимодействии, направленном на обеспечение экономической стабильности и импортозамещения.
Левицкий добавил, что есть направления, которые представляют наибольший интерес с точки зрения энергетики. Первый такой значимый проект, который отрабатывается с министерством энергетики Республики Беларусь, - цифровизация технологических производственных процессов. Это наиболее близкое для "Росатома" производство, в котором уже есть и применяются цифровые модули.
На данный момент госкорпорация ищет партнеров по адаптации имеющихся программных продуктов к белорусским условиям, бизнес-моделям и последующему техническому сопровождению решений.
«
"Но процесс на этом не завершается, потому что мы видим, что эта модель сотрудничества может масштабироваться как на объектах традиционной энергетики, так и на промышленных и энергетических объектах", - подчеркнул Левицкий.
Он заключил, что одна из первых запланированных задач, которая сейчас реализуется, это именно цифровизация процесса планирования и осуществления технического обслуживания и ремонтов оборудования атомных электростанций.
"У России большой опыт в реализации ядерных проектов и атомных проектов. Чтобы все это развивать требуется законодательное оформление, пока что такого опыта нет. Но оно формируется", - сказал заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по энергетике Павел Завальный
.