https://ria.ru/20240604/prodvizhenie-1950385929.html

Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары

Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары - РИА Новости, 04.06.2024

Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары

Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), открылась во вторник в Душанбе,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:35

2024-06-04T13:35

2024-06-04T13:35

российский экспортный центр (рэц)

экономика

таджикистан

россия

торгово-промышленная палата рф

душанбе

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), открылась во вторник в Душанбе, Таджикистан, сообщает РЭЦ."Искать партнеров в Таджикистан при поддержке РЭЦ приехали компании, поставляющие продукцию агропромышленного комплекса и товары для строительства", - говорится в сообщении.Всего под брендом Made in Russia свои продукцию представляют 20 российских компаний из 10 регионов. Планируется, что в течение двух дней компании проведут более 120 деловых переговоров с потенциальными партнерами, среди которых представители торговых сетей и крупные строительные компании.Участники бизнес-миссии обсудят возможности увеличения поставок муки, различных кондитерских изделий, мясной продукции, а также пиломатериалов, оборудования и материалов для строительных работ. Кроме того, производитель из Тульской области представит партнерам системы внутреннего и поверхностного водоотведения для транспортной инфраструктуры, аэропортов, гражданских объектов и промышленных предприятий."Деловая миссия - отличная возможность показать Таджикистану, что российский бизнес предлагает конкурентоспособные и качественные товары, способные удовлетворить самые высокие требования потребителей. РЭЦ готов оказывать комплексную поддержку экспортерам на всех этапах их деятельности, а также помогать таджикским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с Россией", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Таджикистане Зарифджон Ризаев.Также с приветственным словом на открытии бизнес-миссии выступили торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества министерства экономического развития и торговли Таджикистана Шарифи Дилшод, представитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики Некруй Забирзода и начальник управления по работе с членами ТПП Таджикистана Рухшона Шорахмона.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html

https://ria.ru/20240524/vystavka-1948212916.html

таджикистан

россия

душанбе

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, таджикистан, россия, торгово-промышленная палата рф, душанбе, вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)