Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары
© Фото : пресс-служба РЭЦКомпании РФ будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары для строительства
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Компании РФ будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары для строительства
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), открылась во вторник в Душанбе, Таджикистан, сообщает РЭЦ.
"Искать партнеров в Таджикистан при поддержке РЭЦ приехали компании, поставляющие продукцию агропромышленного комплекса и товары для строительства", - говорится в сообщении.
Всего под брендом Made in Russia свои продукцию представляют 20 российских компаний из 10 регионов. Планируется, что в течение двух дней компании проведут более 120 деловых переговоров с потенциальными партнерами, среди которых представители торговых сетей и крупные строительные компании.
Участники бизнес-миссии обсудят возможности увеличения поставок муки, различных кондитерских изделий, мясной продукции, а также пиломатериалов, оборудования и материалов для строительных работ. Кроме того, производитель из Тульской области представит партнерам системы внутреннего и поверхностного водоотведения для транспортной инфраструктуры, аэропортов, гражданских объектов и промышленных предприятий.
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"Деловая миссия - отличная возможность показать Таджикистану, что российский бизнес предлагает конкурентоспособные и качественные товары, способные удовлетворить самые высокие требования потребителей. РЭЦ готов оказывать комплексную поддержку экспортерам на всех этапах их деятельности, а также помогать таджикским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с Россией", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Таджикистане Зарифджон Ризаев.
Также с приветственным словом на открытии бизнес-миссии выступили торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества министерства экономического развития и торговли Таджикистана Шарифи Дилшод, представитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики Некруй Забирзода и начальник управления по работе с членами ТПП Таджикистана Рухшона Шорахмона.
Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".