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Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары - РИА Новости, 04.06.2024
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13:35 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/prodvizhenie-1950385929.html
Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары
Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары - РИА Новости, 04.06.2024
Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары
Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), открылась во вторник в Душанбе,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:35
2024-06-04T13:35
российский экспортный центр (рэц)
экономика
таджикистан
россия
торгово-промышленная палата рф
душанбе
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), открылась во вторник в Душанбе, Таджикистан, сообщает РЭЦ."Искать партнеров в Таджикистан при поддержке РЭЦ приехали компании, поставляющие продукцию агропромышленного комплекса и товары для строительства", - говорится в сообщении.Всего под брендом Made in Russia свои продукцию представляют 20 российских компаний из 10 регионов. Планируется, что в течение двух дней компании проведут более 120 деловых переговоров с потенциальными партнерами, среди которых представители торговых сетей и крупные строительные компании.Участники бизнес-миссии обсудят возможности увеличения поставок муки, различных кондитерских изделий, мясной продукции, а также пиломатериалов, оборудования и материалов для строительных работ. Кроме того, производитель из Тульской области представит партнерам системы внутреннего и поверхностного водоотведения для транспортной инфраструктуры, аэропортов, гражданских объектов и промышленных предприятий."Деловая миссия - отличная возможность показать Таджикистану, что российский бизнес предлагает конкурентоспособные и качественные товары, способные удовлетворить самые высокие требования потребителей. РЭЦ готов оказывать комплексную поддержку экспортерам на всех этапах их деятельности, а также помогать таджикским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с Россией", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Таджикистане Зарифджон Ризаев.Также с приветственным словом на открытии бизнес-миссии выступили торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества министерства экономического развития и торговли Таджикистана Шарифи Дилшод, представитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики Некруй Забирзода и начальник управления по работе с членами ТПП Таджикистана Рухшона Шорахмона.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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таджикистан
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российский экспортный центр (рэц), экономика, таджикистан, россия, торгово-промышленная палата рф, душанбе, вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Таджикистан, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, Душанбе, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Компании России будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары

© Фото : пресс-служба РЭЦКомпании РФ будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары для строительства
Компании РФ будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары для строительства - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Компании РФ будут продвигать в Таджикистане агропродукцию и товары для строительства
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia, организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), открылась во вторник в Душанбе, Таджикистан, сообщает РЭЦ.
"Искать партнеров в Таджикистан при поддержке РЭЦ приехали компании, поставляющие продукцию агропромышленного комплекса и товары для строительства", - говорится в сообщении.
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Всего под брендом Made in Russia свои продукцию представляют 20 российских компаний из 10 регионов. Планируется, что в течение двух дней компании проведут более 120 деловых переговоров с потенциальными партнерами, среди которых представители торговых сетей и крупные строительные компании.
Участники бизнес-миссии обсудят возможности увеличения поставок муки, различных кондитерских изделий, мясной продукции, а также пиломатериалов, оборудования и материалов для строительных работ. Кроме того, производитель из Тульской области представит партнерам системы внутреннего и поверхностного водоотведения для транспортной инфраструктуры, аэропортов, гражданских объектов и промышленных предприятий.
«
"Деловая миссия - отличная возможность показать Таджикистану, что российский бизнес предлагает конкурентоспособные и качественные товары, способные удовлетворить самые высокие требования потребителей. РЭЦ готов оказывать комплексную поддержку экспортерам на всех этапах их деятельности, а также помогать таджикским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с Россией", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Таджикистане Зарифджон Ризаев.
Также с приветственным словом на открытии бизнес-миссии выступили торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков, начальник управления внешнеэкономического сотрудничества министерства экономического развития и торговли Таджикистана Шарифи Дилшод, представитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом республики Некруй Забирзода и начальник управления по работе с членами ТПП Таджикистана Рухшона Шорахмона.
Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаТаджикистанРоссияТоргово-промышленная палата РФДушанбеВЭБ.РФ (ВЭБ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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