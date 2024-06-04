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Суд вынес приговор отставному полковнику ФСБ Фролову - РИА Новости, 04.06.2024
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13:38 04.06.2024 (обновлено: 15:04 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/prigovor-1950387025.html
Суд вынес приговор отставному полковнику ФСБ Фролову
Суд вынес приговор отставному полковнику ФСБ Фролову - РИА Новости, 04.06.2024
Суд вынес приговор отставному полковнику ФСБ Фролову
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова за взяточничество и, сочтя, что... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:38
2024-06-04T15:04
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова за взяточничество и, сочтя, что наказание уже отбыто, выпустил его на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Фролову 6 лет лишения свободы… Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда", - огласил приговор судьяСогласно материалам дела, сумма взяток, вменяемых Фролову, превышает 87 миллионов рублей.Ранее прокурор потребовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил 4 года и 8 месяцев за дачу взятки, суд и его освободил от наказания.Фролову также вменяли мошенничество, но затем дело было прекращено за истечением срока давности.По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой.Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.Отставной майор Андрей Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия
Суд вынес приговор отставному полковнику ФСБ Фролову

Суд разрешил отставному полковнику ФСБ Фролову не отбывать срок за взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова за взяточничество и, сочтя, что наказание уже отбыто, выпустил его на свободу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Фролову 6 лет лишения свободы… Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда", - огласил приговор судья
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Согласно материалам дела, сумма взяток, вменяемых Фролову, превышает 87 миллионов рублей.
Ранее прокурор потребовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фролов, по данным следствия, курируя "банковский" отдел управления "К" ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства "Кредитимпэкс Банка". Банкиры опасались отзыва лицензии, за общее покровительство Фролова они передавали ему по 100-150 тысяч сначала долларов, а позднее - евро.
Экс-акционер "Кредитимпэкс Банка" Георгий Шкурко получил 4 года и 8 месяцев за дачу взятки, суд и его освободил от наказания.
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Фролову также вменяли мошенничество, но затем дело было прекращено за истечением срока давности.
По данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом вынудили главу строительной компании Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает Следственный комитет, руководил этой преступной группой.
Черкалин заключил сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он получил семь лет колонии строгого режима. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года после освобождения. Частично были удовлетворены иски потерпевших: Черкалина обязали выплатить бизнесменам Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу почти по 319 миллионов рублей.
Отставной майор Андрей Васильев также был на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве, но дело было прекращено из-за истечения срока давности.
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