https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html

Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане"

Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане" - РИА Новости, 04.06.2024

Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане"

Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам "Сказки о царе Салтане"... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:43

2024-06-04T04:43

2024-06-04T04:43

культура

россия

нью-йорк (город)

сербия

александр пушкин

оон

брикс

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151734/89/1517348927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97992a61ee3d73b70d4f7db1596a2cf4.jpg

ООН, 4 мая - РИА Новости. Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина. В преддверии Дня русского языка, который отмечают 6 июня, миссия России при ООН организовала в стенах штаб-квартиры всемирной организации выставку на тему русского языка, русского фольклора и сказок, вышедших из-под пера Александра Пушкина. В выставке приняли участие дипломаты из Сербии, Никарагуа, стран БРИКС, африканских государств и СНГ. Также с речью о русском языке выступил замгенсека ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсес Абелян. "Многоязычие ООН - это залог успеха при обсуждении важнейших проблем и идей, которые волнуют весь мир и каждую страну в отдельности. У русского языка в этом чрезвычайно важная роль", - сказал на мероприятии заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков. По его словам, русский язык помогает целому ряду делегаций обсуждать вопросы, делиться опытом. При этом, Чумаков отметил, что русский язык не раз подвергался нападкам извне. "Его приходится защищать и сегодня. Однако сегодня я хотел бы сказать более подробно о том, что русский язык надо защищать и от внутренних напастей", - подчеркнул он. Дипломат обратил внимание на пагубное влияние языка интернета, бранных слов, злоупотреблений заимствованиями, жаргонизмами. "Как тут не вспомнить героиню романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" Эллочку-людоедку с ее тридцатью словами на все случаи жизни. Сегодня мой призыв обращен ко всем нам: вокабуляр Эллочки-людоедки - это то, чего надо опасаться", - сказал Чумаков.

https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html

https://ria.ru/20240523/forum-1947803224.html

https://ria.ru/20240522/kontsert-1947753766.html

россия

нью-йорк (город)

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нью-йорк (город), сербия, александр пушкин, оон, брикс, снг, в мире, культура