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Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане" - РИА Новости, 04.06.2024
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Культура
 
04:43 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html
Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане"
Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане" - РИА Новости, 04.06.2024
Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане"
Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам "Сказки о царе Салтане"... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:43
2024-06-04T04:43
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ООН, 4 мая - РИА Новости. Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина. В преддверии Дня русского языка, который отмечают 6 июня, миссия России при ООН организовала в стенах штаб-квартиры всемирной организации выставку на тему русского языка, русского фольклора и сказок, вышедших из-под пера Александра Пушкина. В выставке приняли участие дипломаты из Сербии, Никарагуа, стран БРИКС, африканских государств и СНГ. Также с речью о русском языке выступил замгенсека ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсес Абелян. "Многоязычие ООН - это залог успеха при обсуждении важнейших проблем и идей, которые волнуют весь мир и каждую страну в отдельности. У русского языка в этом чрезвычайно важная роль", - сказал на мероприятии заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков. По его словам, русский язык помогает целому ряду делегаций обсуждать вопросы, делиться опытом. При этом, Чумаков отметил, что русский язык не раз подвергался нападкам извне. "Его приходится защищать и сегодня. Однако сегодня я хотел бы сказать более подробно о том, что русский язык надо защищать и от внутренних напастей", - подчеркнул он. Дипломат обратил внимание на пагубное влияние языка интернета, бранных слов, злоупотреблений заимствованиями, жаргонизмами. "Как тут не вспомнить героиню романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" Эллочку-людоедку с ее тридцатью словами на все случаи жизни. Сегодня мой призыв обращен ко всем нам: вокабуляр Эллочки-людоедки - это то, чего надо опасаться", - сказал Чумаков.
https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html
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россия, нью-йорк (город), сербия, александр пушкин, оон, брикс, снг, в мире, культура
Культура, Россия, Нью-Йорк (город), Сербия, Александр Пушкин, ООН, БРИКС, СНГ, В мире, Культура
Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане"

Школа при миссии России в ООН представила постановку по "Сказке о царе Салтане"

© РИА Новости / Джина Мун | Перейти в медиабанкВход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке
Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Джина Мун
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Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 мая - РИА Новости. Ученики школы при постоянном представительстве России в ООН в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам "Сказки о царе Салтане" Александра Пушкина.
В преддверии Дня русского языка, который отмечают 6 июня, миссия России при ООН организовала в стенах штаб-квартиры всемирной организации выставку на тему русского языка, русского фольклора и сказок, вышедших из-под пера Александра Пушкина.
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В выставке приняли участие дипломаты из Сербии, Никарагуа, стран БРИКС, африканских государств и СНГ. Также с речью о русском языке выступил замгенсека ООН по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению Мовсес Абелян.
"Многоязычие ООН - это залог успеха при обсуждении важнейших проблем и идей, которые волнуют весь мир и каждую страну в отдельности. У русского языка в этом чрезвычайно важная роль", - сказал на мероприятии заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
По его словам, русский язык помогает целому ряду делегаций обсуждать вопросы, делиться опытом. При этом, Чумаков отметил, что русский язык не раз подвергался нападкам извне.
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"Его приходится защищать и сегодня. Однако сегодня я хотел бы сказать более подробно о том, что русский язык надо защищать и от внутренних напастей", - подчеркнул он.
Дипломат обратил внимание на пагубное влияние языка интернета, бранных слов, злоупотреблений заимствованиями, жаргонизмами.
"Как тут не вспомнить героиню романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" Эллочку-людоедку с ее тридцатью словами на все случаи жизни. Сегодня мой призыв обращен ко всем нам: вокабуляр Эллочки-людоедки - это то, чего надо опасаться", - сказал Чумаков.
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