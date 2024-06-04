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В Астраханской области саранча не нанесла существенного ущерба посевам - РИА Новости, 04.06.2024
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20:13 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/posevy-1950509237.html
В Астраханской области саранча не нанесла существенного ущерба посевам
В Астраханской области саранча не нанесла существенного ущерба посевам - РИА Новости, 04.06.2024
В Астраханской области саранча не нанесла существенного ущерба посевам
Стаи саранчи, которые фиксируются на территории Астраханской области, еще не нанесли существенного ущерба посевам региона, ведется активная обработка, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:13
2024-06-04T20:13
происшествия
астраханская область
лиманский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Стаи саранчи, которые фиксируются на территории Астраханской области, еще не нанесли существенного ущерба посевам региона, ведется активная обработка, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области. "Пока никакого ущерба саранча не нанесла. Видно, что она еще не встала на крыло и еще не является вредителем как таковым, она только развивается", - сказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видны полчища саранчи в Лиманском районе Астраханской области, которые, как говорит закадровый голос на видео, "движутся (по земле - ред.) рекой, нескончаемо, уже третий день". Он добавил, что в настоящее время специалисты Россельхозцентра и фермеры активно ведут обработку территории.
https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html
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происшествия, астраханская область, лиманский район
Происшествия, Астраханская область, Лиманский район
В Астраханской области саранча не нанесла существенного ущерба посевам

Минсельхоз: стаи саранчи в Астраханской области еще не нанесли ущерба посевам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Стаи саранчи, которые фиксируются на территории Астраханской области, еще не нанесли существенного ущерба посевам региона, ведется активная обработка, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области.
«
"Пока никакого ущерба саранча не нанесла. Видно, что она еще не встала на крыло и еще не является вредителем как таковым, она только развивается", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видны полчища саранчи в Лиманском районе Астраханской области, которые, как говорит закадровый голос на видео, "движутся (по земле - ред.) рекой, нескончаемо, уже третий день".
Он добавил, что в настоящее время специалисты Россельхозцентра и фермеры активно ведут обработку территории.
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