СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией
RMF FM: сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией
© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM.
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"С травмами головы в больницу попал сотрудник пограничной стражи, которого ударили палкой при попытке группы мигрантов насильственно форсировать границу из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нападение произошло в понедельник утром в районе Беловежи в Подляском воеводстве. Пострадавший офицер находится в госпитале.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков.
В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.