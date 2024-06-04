https://ria.ru/20240604/polsha-1950335851.html

СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией

СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.06.2024

СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией

Сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:32

2024-06-04T10:32

2024-06-04T10:34

в мире

белоруссия

польша

подляское воеводство

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ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "С травмами головы в больницу попал сотрудник пограничной стражи, которого ударили палкой при попытке группы мигрантов насильственно форсировать границу из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении. Уточняется, что нападение произошло в понедельник утром в районе Беловежи в Подляском воеводстве. Пострадавший офицер находится в госпитале. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.

https://ria.ru/20240502/ranenie-1943540077.html

белоруссия

польша

подляское воеводство

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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство