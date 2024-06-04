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СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.06.2024
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10:32 04.06.2024 (обновлено: 10:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/polsha-1950335851.html
СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией
СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.06.2024
СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией
Сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:32
2024-06-04T10:34
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ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "С травмами головы в больницу попал сотрудник пограничной стражи, которого ударили палкой при попытке группы мигрантов насильственно форсировать границу из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении. Уточняется, что нападение произошло в понедельник утром в районе Беловежи в Подляском воеводстве. Пострадавший офицер находится в госпитале. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.
https://ria.ru/20240502/ranenie-1943540077.html
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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство
В мире, Белоруссия, Польша, Подляское воеводство
СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией

RMF FM: сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"С травмами головы в больницу попал сотрудник пограничной стражи, которого ударили палкой при попытке группы мигрантов насильственно форсировать границу из Белоруссии в Польшу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нападение произошло в понедельник утром в районе Беловежи в Подляском воеводстве. Пострадавший офицер находится в госпитале.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков.
В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.
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