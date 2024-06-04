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В Якутии прогнозируют вторую волну половодья - РИА Новости, 04.06.2024
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02:28 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/polovode-1950301454.html
В Якутии прогнозируют вторую волну половодья
В Якутии прогнозируют вторую волну половодья - РИА Новости, 04.06.2024
В Якутии прогнозируют вторую волну половодья
Вторая волна половодья прогнозируется на территории Верхоянского района Якутии из-за теплой погоды и активного таяния снега в горах, предупреждает Всероссийский РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T02:28
2024-06-04T02:28
внии гочс
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вторая волна половодья прогнозируется на территории Верхоянского района Якутии из-за теплой погоды и активного таяния снега в горах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Республике Саха (Якутия) эксперты прогнозируют, что вследствие установления теплой погоды и интенсивного снеготаяния в горах на реке Адыча ожидается формирование второй волны половодья в пределах Верхоянского района. На реке Адыча у гидропоста Усть-Чаркы уровень воды составляет 890 сантиметров над нулем поста и его повышение продолжится", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что существует вероятность разлива реки и затопления пониженных участков населённого пункта Бетенкес в муниципальном образовании "Адычинский наслег" Верхоянского района. "Также в Якутии отметки опасного явления (1170 сантиметров) достиг уровень воды на реке Анабар у поселка Саскылах Анабарского района. Ожидается выход воды на пойму и затопление пониженных участков населённого пункта Саскылах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html
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внии гочс, происшествия, россия, республика саха (якутия)
ВНИИ ГОЧС, Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии прогнозируют вторую волну половодья

ВНИИ ГОЧС: в Верхоянском районе Якутии ожидают вторую волну половодья

© Фото : МЧС Республики Саха/TelegramПоследствия паводка в Якутии
Последствия паводка в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : МЧС Республики Саха/Telegram
Последствия паводка в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вторая волна половодья прогнозируется на территории Верхоянского района Якутии из-за теплой погоды и активного таяния снега в горах, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В Республике Саха (Якутия) эксперты прогнозируют, что вследствие установления теплой погоды и интенсивного снеготаяния в горах на реке Адыча ожидается формирование второй волны половодья в пределах Верхоянского района. На реке Адыча у гидропоста Усть-Чаркы уровень воды составляет 890 сантиметров над нулем поста и его повышение продолжится", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Ученые института отмечают, что существует вероятность разлива реки и затопления пониженных участков населённого пункта Бетенкес в муниципальном образовании "Адычинский наслег" Верхоянского района.
"Также в Якутии отметки опасного явления (1170 сантиметров) достиг уровень воды на реке Анабар у поселка Саскылах Анабарского района. Ожидается выход воды на пойму и затопление пониженных участков населённого пункта Саскылах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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