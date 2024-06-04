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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024
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20:07 04.06.2024 (обновлено: 20:40 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/politsiya-1950508180.html
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:07
2024-06-04T20:40
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", - говорится в сообщении.Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъята пневматическая винтовка.Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщило ранее ГУСК РФ по Москве.
https://ria.ru/20240525/strelba-1948354977.html
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в московском районе Бибирево

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ.
«
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", - говорится в сообщении.
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Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.
В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъята пневматическая винтовка.
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщило ранее ГУСК РФ по Москве.
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