https://ria.ru/20240604/politsiya-1950508180.html
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:07
2024-06-04T20:07
2024-06-04T20:40
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", - говорится в сообщении.Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъята пневматическая винтовка.Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщило ранее ГУСК РФ по Москве.
https://ria.ru/20240525/strelba-1948354977.html
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в московском районе Бибирево
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.
В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъята пневматическая винтовка.
Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщило ранее ГУСК РФ по Москве.