https://ria.ru/20240604/politsiya-1950508180.html

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево - РИА Новости, 04.06.2024

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:07

2024-06-04T20:07

2024-06-04T20:40

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f7b6d0a1ecd8680ebf4ab682dd571bfd.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево в Москве, изъята пневматическая винтовка, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД РФ."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника в его квартире", - говорится в сообщении.Ранее пресс-службы столичного главка МВД и прокуратуры сообщили, что мужчина, предположительно, из пневматического оружия ранил мужчину и женщину на улице Костромской в Москве. Кроме того, выстрелы были сделаны в сторону общественного транспорта. Позже в дептрансе города заявили, что в результате инцидента пострадавших среди пассажиров автобуса нет, было повреждено остекление транспорта.В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъята пневматическая винтовка.Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве, где находился автобус с людьми, сообщило ранее ГУСК РФ по Москве.

https://ria.ru/20240525/strelba-1948354977.html

https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия