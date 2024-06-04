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В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину - РИА Новости, 04.06.2024
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16:04 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/podrostok-1950441978.html
В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину
В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину - РИА Новости, 04.06.2024
В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину
Несовершеннолетнего, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по обвинению в покушении на двойное убийство, сообщила РИА... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:04
2024-06-04T16:04
происшествия
балашиха
россия
железнодорожный
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнего, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по обвинению в покушении на двойное убийство, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Второго июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе несовершеннолетний из ревности ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Вскоре после этого главк сообщил о задержании подозреваемого. "Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий, добавив, что молодой человек признал вину на допросе. Следователи и криминалисты изъяли нож, смывы, истребовали медицинские документы пострадавших. Как уточнили в подмосковной прокуратуре, юноша арестован до 1 августа.
https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html
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балашиха
россия
железнодорожный
московская область (подмосковье)
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происшествия, балашиха, россия, железнодорожный, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Россия, Железнодорожный, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину

В Балашихе арестовали подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Несовершеннолетнего, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по обвинению в покушении на двойное убийство, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Второго июня в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе несовершеннолетний из ревности ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Вскоре после этого главк сообщил о задержании подозреваемого.
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"Семнадцатилетнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий, добавив, что молодой человек признал вину на допросе.
Следователи и криминалисты изъяли нож, смывы, истребовали медицинские документы пострадавших.
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, юноша арестован до 1 августа.
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ПроисшествияБалашихаРоссияЖелезнодорожныйОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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