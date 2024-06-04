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Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 04.06.2024 (обновлено: 11:48 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/podpole-1950312054.html
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске - РИА Новости, 04.06.2024
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске
ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:08
2024-06-04T11:48
специальная военная операция на украине
днепропетровск
вооруженные силы рф
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. &lt;...&gt; Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ", — заявил он.По словам жителей, после прилета виден большой столб дыма. Координатор добавил, что несколько кварталов оцепили сотрудники СБУ и военные.Лебедев уточнил, что впритык к автопарку находится СИЗО, некоторые корпуса которого ВСУ использует как склад и расположения.Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью в Днепропетровске прогремели взрывы.Армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240603/poisk-1949692797.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровск, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске

Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске

© Предоставлено РИА НовостиУдар по автопарку национальной гвардии Украины в Днепропетровске
Удар по автопарку национальной гвардии Украины в Днепропетровске
© Предоставлено РИА Новости
Удар по автопарку национальной гвардии Украины в Днепропетровске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«
"Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. <...> Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ", — заявил он.
По словам жителей, после прилета виден большой столб дыма. Координатор добавил, что несколько кварталов оцепили сотрудники СБУ и военные.
Лебедев уточнил, что впритык к автопарку находится СИЗО, некоторые корпуса которого ВСУ использует как склад и расположения.
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Вчера, 08:00
Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью в Днепропетровске прогремели взрывы.
Армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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