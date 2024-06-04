https://ria.ru/20240604/podpole-1950312054.html

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске - РИА Новости, 04.06.2024

Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске

ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T07:08

2024-06-04T07:08

2024-06-04T11:48

специальная военная операция на украине

днепропетровск

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. <...> Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ", — заявил он.По словам жителей, после прилета виден большой столб дыма. Координатор добавил, что несколько кварталов оцепили сотрудники СБУ и военные.Лебедев уточнил, что впритык к автопарку находится СИЗО, некоторые корпуса которого ВСУ использует как склад и расположения.Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью в Днепропетровске прогремели взрывы.Армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240603/poisk-1949692797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

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днепропетровск, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина