https://ria.ru/20240604/podpole-1950312054.html
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске - РИА Новости, 04.06.2024
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске
ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:08
2024-06-04T07:08
2024-06-04T11:48
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. <...> Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ", — заявил он.По словам жителей, после прилета виден большой столб дыма. Координатор добавил, что несколько кварталов оцепили сотрудники СБУ и военные.Лебедев уточнил, что впритык к автопарку находится СИЗО, некоторые корпуса которого ВСУ использует как склад и расположения.Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью в Днепропетровске прогремели взрывы.Армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240603/poisk-1949692797.html
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днепропетровск, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Подполье сообщило об ударе по военному объекту в Днепропетровске
Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
«
"Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. <...> Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ", — заявил он.
По словам жителей, после прилета виден большой столб дыма. Координатор добавил, что несколько кварталов оцепили сотрудники СБУ и военные.
Лебедев уточнил, что впритык к автопарку находится СИЗО, некоторые корпуса которого ВСУ использует как склад и расположения.
Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью в Днепропетровске прогремели взрывы.
Армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.