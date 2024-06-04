https://ria.ru/20240604/podolyak-1950481610.html

Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли

Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли - РИА Новости, 04.06.2024

Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли

Все "красные линии" в конфликте на Украине стерты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:52

2024-06-04T17:52

2024-06-04T18:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все "красные линии" в конфликте на Украине стерты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Все вчерашние "красные линии" исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да", — написал он в Telegram-канале. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое вооружение по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".Владимир Путин подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950458929.html

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в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы украины