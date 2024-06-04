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Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 04.06.2024 (обновлено: 18:14 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/podolyak-1950481610.html
Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли
Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли - РИА Новости, 04.06.2024
Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли
Все "красные линии" в конфликте на Украине стерты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:52
2024-06-04T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
михаил подоляк
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все "красные линии" в конфликте на Украине стерты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Все вчерашние "красные линии" исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да", — написал он в Telegram-канале. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое вооружение по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".Владимир Путин подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240604/ukraintsy-1950458929.html
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в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Подоляк заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли

Подоляк: все вчерашние "красные линии" конфликта на Украине исчезли

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все "красные линии" в конфликте на Украине стерты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«
"Все вчерашние "красные линии" исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое вооружение по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows / SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Украине наносить удары по целям на территории России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Украинцы не хотят воевать, а Зеленский не может их заставить, считают в NYT
Вчера, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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