https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html

В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ

В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024

В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ

В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:29

2024-06-04T09:29

2024-06-04T09:38

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ): министр труда афганского правительства уже находится на пути в Россию, его сопровождают несколько человек."Нет. Министр труда (правительства Афганистана - ред.) уже в пути", - сказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что талибы отказались приехать на Петербургский международный экономический форум.По его словам, министра сопровождают еще несколько человек.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240603/ritter-1950294037.html

https://ria.ru/20240604/pmef-1950311074.html

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россия, в мире, афганистан, кабул (город), сергей лавров, мохаммад хасан ахунд, замир кабулов, оон, талибан