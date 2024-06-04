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В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:29 04.06.2024 (обновлено: 09:38 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pmef-1950322465.html
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ
В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:29
2024-06-04T09:38
пмэф-2024
россия
в мире
афганистан
кабул (город)
сергей лавров
мохаммад хасан ахунд
замир кабулов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ): министр труда афганского правительства уже находится на пути в Россию, его сопровождают несколько человек."Нет. Министр труда (правительства Афганистана - ред.) уже в пути", - сказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что талибы отказались приехать на Петербургский международный экономический форум.По его словам, министра сопровождают еще несколько человек.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240603/ritter-1950294037.html
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афганистан
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россия, в мире, афганистан, кабул (город), сергей лавров, мохаммад хасан ахунд, замир кабулов, оон, талибан
ПМЭФ-2024, Россия, В мире, Афганистан, Кабул (город), Сергей Лавров, Мохаммад Хасан Ахунд, Замир Кабулов, ООН, Талибан
В МИД России опровергли сообщение, что талибы отказались ехать на ПМЭФ

Кабулов: министр труда Афганистана уже на пути в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2024
Подготовка к ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В МИД России опровергли сообщения о том, что талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались ехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ): министр труда афганского правительства уже находится на пути в Россию, его сопровождают несколько человек.
«
"Нет. Министр труда (правительства Афганистана - ред.) уже в пути", - сказал РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в ответ на просьбу подтвердить сообщения о том, что талибы отказались приехать на Петербургский международный экономический форум.
По его словам, министра сопровождают еще несколько человек.
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Риттер заявил, что Госдеп боится его участия ПМЭФ
Вчера, 23:23
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. По словам Кабулова, министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Бывший советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с РФ и Восточной Европой Димитриос Веланис - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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06:49
 
ПМЭФ-2024РоссияВ миреАфганистанКабул (город)Сергей ЛавровМохаммад Хасан АхундЗамир КабуловООНТалибан
 
 
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