https://ria.ru/20240604/pmef-1950311074.html

В Греции назвали ПМЭФ конструктивным ответом на санкции против России

В Греции назвали ПМЭФ конструктивным ответом на санкции против России - РИА Новости, 04.06.2024

В Греции назвали ПМЭФ конструктивным ответом на санкции против России

Петербургский международный экономический форум как прежде посетят тысяч людей со всего мира, он — конструктивный ответ на тысячи санкций против России и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:49

2024-06-04T06:49

2024-06-04T12:10

пмэф-2024

россия

греция

европа

димитриос веланис

владимир путин

алексис ципрас

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950160037_0:33:2048:1185_1920x0_80_0_0_ddcd9b50dae842f93d00c07580ca3cc5.jpg

АФИНЫ, 4 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум как прежде посетят тысяч людей со всего мира, он — конструктивный ответ на тысячи санкций против России и эскалацию напряженности, заявил РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой, греческий общественный деятель и предприниматель Димитриос Веланис. Веланис был советником премьера Алексиса Ципраса с 2015 по 2019 год. Он много лет участвует в ПМЭФ. "Как в прошлом, так и в этом году десятки тысяч людей бизнеса, культуры, политики, спорта посетят красивый город Санкт-Петербург и встретятся на площадках форума. Как отметил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, "работа форума сегодня как никогда актуальна", и это потому, что "за прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света". Разве это не является конструктивным ответом всем тем сторонам, которые принимают пакет с тысячами санкций против России, которые планируют эскалацию напряженности и войны?" — сказал Веланис. Он также отметил, что санкции в первую очередь наносят урон тем, кто их вводит. "Кто теряет и выигрывает от санкций? Я бы сказал, что никто от санкций не выигрывает. Но жизнь показала, что больше от санкций теряет тот, кто их принимает. Все страны Евросоюза, большие и маленькие, проходят через существенный спад темпов своих экономик, благосостояния народов. Растут цены, инфляция, безработица, закрываются традиционные в Европе промышленные предприятия", — сказал он. По словам Веланиса, Европа потеряла большой российский рынок для своих товаров, потеряла много совместных промышленных производств на территории России, потеряла доступные энергетические и природные ресурсы России. "При этом обвиняет во всем этом президента Владимира Путина и Россию. Но есть очень простой ответ — соедините, господа с Запада, трубы "Северного потока", который вы сами взорвали, и получите вновь миллиарды кубов российского природного газа, российскую нефть, уголь, металл, лес. Кто вам мешает? Только что это теперь будет намного труднее и дороже сделать. Потому что вы потеряли рынок, который заполнили другие страны, такие как Китай", — сказал собеседник агентства. По его словам, помимо этого, Россия сделала решительный поворот в сторону защиты своего экономического суверенитета. "Она приняла программы импортозамещения, отказалась от массового импорта и сосредоточилась на собственном производстве продуктов питания и сельского хозяйства. А свои энергоресурсы направила на внутреннее развитие регионов и другие от Европы направления", — полагает он. Веланис отметил масштабные изменения во всем мире. "Идет переустройства мирового порядка. Многополюсный мир уже создается. Растет партнерство разных суверенных стран разных континентов. Африка, Латинская Америка, Азия выбирают самостоятельную политику экономических отношений, отказываются от политики неоколониализма. Большинство этих стран присутствует на питерском форуме. Россия тоже выбрала свой независимый путь развития, и, как многократно повторяет президент Владимир Путин, Россия никогда не вернется во времена диктата извне, она будет защищать свои собственные интересы в первую очередь, ну и будет предлагать равноправные желающим странам отношения с уважением суверенитета и безопасности для всех", — заявил он. По его словам, это и есть ответ на вопрос, хочет ли Россия войны. "Россия не хочет войны! Многократно президент России говорил: нас вынудили на военную операция, мы всегда готовы для мирного урегулирования, но теперь с учетом новых создавшихся реалий, с учетом жизненных интересов России и ее безопасности. И чем коллективный Запад на это отвечает? "Россию надо победить на поле боя, Россия угрожает всему Западу, ее надо ослабить". Я могу с уверенностью сказать, что некоторые элиты, может быть, и верят этому, но народы не верят и не желают войны с Россией", — сказал Веланис. Он уверен, что если Запад продолжит и далее политику эскалации войны, то все народы организуют сильные динамичные движения за мир и разоружение и остановят безумие войны, как они делали раньше. Веланис подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю политику греческого правительства, Россия и Греция — друзья навеки. "Известны с глубины времен дружеские, многосторонние отношения наших народов. Недавно в России отмечали день письменности, и каждая буква напоминает исторические связи наших народов. Греция много потеряла сегодня, разорвав свои связи с Россией. Несколько лет тому назад мы планировали поднять на новый уровень, до 20 миллиардов долларов, торговый оборот. Сегодня он упал ниже 2,5 миллиардов. А экспорт Греции в Россию достиг исторического минимума — около 140 миллионов. Греция потеряла почти один миллион российских туристов, потеряла и инвестиции в области туризма, энергетики, металлургии, морской инфраструктуры. У нас был план в правительстве Греции увеличить до двух миллионов количество российских туристов", — сообщил бывший советник. Он убежден, что Греция должна поддерживать не конфронтацию, а сотрудничество с Россией. "Я верю и приложу все усилия, чтобы отношения к Греции и России восстановили на должный для наших стран уровень, как нас учит история. Роль Греции — это не плацдарм НАТО и войны против России, но источник мира и дружбы с Россией", — полагает Веланис. Он выразил сожаление в связи с тем, что в Греции забыли и общую борьбу против фашизма в годы Второй мировой войны. "Я, как сын ветерана и партизана движения Сопротивления, очень сожалею и очень обижен, что в Греции в этом году не был достойно отмечен День Победы 9 Мая. Каждый год мы отмечали сообща, собиралось много тысяч народа на Бессмертный полк. Но я уверен, что это возобновится, потому что историю никто не может переписать и никто не может аннулировать", — заключил Веланис. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/pmef-1949825382.html

https://ria.ru/20240603/dodik-1950082149.html

https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html

https://ria.ru/20240530/delegatsiya-1949501836.html

https://ria.ru/20240603/transformatsiya-1950260586.html

россия

греция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, греция, европа, димитриос веланис, владимир путин, алексис ципрас, нато, в мире