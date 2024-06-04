https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html

"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией

"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией - РИА Новости, 04.06.2024

"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией

США рассматривают два сценария развития военных действий на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:28

2024-06-04T17:28

2024-06-04T17:28

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США рассматривают два сценария развития военных действий на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Существует два подхода, которые США рассматривают в вопросе Украины. Первый — это эскалировать конфликт и надеяться, что это каким-нибудь образом склонит чашу весов в их сторону и поможет победить в войне с Россией. <…> Существуют также сторонники другого варианта, которые говорят: "Послушайте, у нас есть эта проблема с Украиной. Мы, конечно, не можем ее просто так бросить, но нам надо быть честными с ними и сказать, что больше мы ничем помочь не сможем. Зато смогут европейцы. Пусть они занимаются Украиной, а мы сосредоточимся на Китае", — рассказал эксперт.Меркурис предположил, что первый сценарий маловероятен, поскольку Вашингтон вступит в стадию серьезного противостояния с Пекином, и попытается спровоцировать геополитического противника признанием независимости Тайваня.Ранее западные политики заявляли о необходимости разрешить ВСУ наносить удары по территории России натовскими вооружениями. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения контингента на Украине в случае прорыва фронта российскими войсками.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей западных стран требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20240604/udary-1950457832.html

https://ria.ru/20240604/plan-1950429585.html

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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, дмитрий песков, вооруженные силы украины