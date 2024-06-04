https://ria.ru/20240604/peskov-1950367565.html
БРИКС заинтересовано в контактах с другими странами, заявил Песков
БРИКС заинтересовано в контактах с другими странами, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2024
БРИКС заинтересовано в контактах с другими странами, заявил Песков
БРИКС вряд ли может полностью удовлетворить интересы всех стран, проявляющих интерес к объединению, но заинтересовано в контактах, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:32
2024-06-04T12:32
2024-06-04T12:32
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. БРИКС вряд ли может полностью удовлетворить интересы всех стран, проявляющих интерес к объединению, но заинтересовано в контактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием. Ранее государственное агентство Anadolu сообщало, министр иностранных дел Турции рассчитывает посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав МИД БРИКС. "Конечно, организация вряд ли может удовлетворить интересы всех заинтересованных стран, но БРИКС заинтересован в поддержании контактов со всеми заинтересованными государствами. Для этого, собственно, сейчас продумываются различные форматы поддержания этого контакта. Поэтому это процесс такой растянутый по времени", - сказал Песков журналистам и добавил, что Россия приветствует такой живой интерес к БРИКС.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950365015.html
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россия, турция, дмитрий песков, брикс, экономика
Россия, Турция, Дмитрий Песков, БРИКС, Экономика
БРИКС заинтересовано в контактах с другими странами, заявил Песков
Песков: БРИКС заинтересовано в контактах с проявляющими интерес странами