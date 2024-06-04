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Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.06.2024 (обновлено: 12:36 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/peskov-1950366271.html
Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине
Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине
Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, они не хотят тратить время впустую, поскольку обсуждение украинской проблематики... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:27
2024-06-04T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, они не хотят тратить время впустую, поскольку обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается неучастия целого ряда стран - это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", - сказал Песков журналистам, комментируя отказы ряда крупных стран от участия в конференции в Швейцарии.Подобное обсуждение, отметил он, это "совершенно абсурдное занятие, такое праздное времяпрепровождение"."Дело в том, что обсуждать Украину без участия России - это абсолютно абсурдное целеполагание, и очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат. Поэтому, конечно, очень многие страны не хотят тратить время впустую", - подчеркнул представитель Кремля.На просьбу уточнить информацию по поводу участия или неучастия Эр-Рияда в этой конференции, Песков подчеркнул: "Это суверенное дело Саудовской Аравии".
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364255.html
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в мире, украина, швейцария, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Россия, Дмитрий Песков
Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине

Песков: некоторые страны не хотят тратить время на обсуждение Украины без России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, они не хотят тратить время впустую, поскольку обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается неучастия целого ряда стран - это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", - сказал Песков журналистам, комментируя отказы ряда крупных стран от участия в конференции в Швейцарии.
Подобное обсуждение, отметил он, это "совершенно абсурдное занятие, такое праздное времяпрепровождение".
"Дело в том, что обсуждать Украину без участия России - это абсолютно абсурдное целеполагание, и очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат. Поэтому, конечно, очень многие страны не хотят тратить время впустую", - подчеркнул представитель Кремля.
На просьбу уточнить информацию по поводу участия или неучастия Эр-Рияда в этой конференции, Песков подчеркнул: "Это суверенное дело Саудовской Аравии".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Песков заявил о продолжении СВО в соответствии с обозначенными целями
12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияРоссияДмитрий Песков
 
 
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