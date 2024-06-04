https://ria.ru/20240604/peskov-1950366271.html

Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине

Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине - РИА Новости, 04.06.2024

Песков счел понятным нежелание ряда стран участвовать в саммите по Украине

Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, они не хотят тратить время впустую, поскольку обсуждение украинской проблематики... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:27

2024-06-04T12:27

2024-06-04T12:36

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине понятно, они не хотят тратить время впустую, поскольку обсуждение украинской проблематики без участия России не ориентировано на какой-либо результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается неучастия целого ряда стран - это абсолютно понятная позиция. Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания", - сказал Песков журналистам, комментируя отказы ряда крупных стран от участия в конференции в Швейцарии.Подобное обсуждение, отметил он, это "совершенно абсурдное занятие, такое праздное времяпрепровождение"."Дело в том, что обсуждать Украину без участия России - это абсолютно абсурдное целеполагание, и очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат. Поэтому, конечно, очень многие страны не хотят тратить время впустую", - подчеркнул представитель Кремля.На просьбу уточнить информацию по поводу участия или неучастия Эр-Рияда в этой конференции, Песков подчеркнул: "Это суверенное дело Саудовской Аравии".

https://ria.ru/20240604/peskov-1950364255.html

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в мире, украина, швейцария, россия, дмитрий песков