https://ria.ru/20240604/peskov-1950365015.html
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Песков
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2024
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Песков
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:22
2024-06-04T12:22
2024-06-04T12:22
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием. Ранее государственное агентство Anadolu сообщало, министр иностранных дел Турции рассчитывает посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав МИД БРИКС "Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних в том числе государств и таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому готовимся очень активно", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
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турция, россия, дмитрий песков, брикс, в мире
Турция, Россия, Дмитрий Песков, БРИКС, В мире
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Песков
Песков: Россия приветствует интерес Турции к БРИКС