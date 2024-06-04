https://ria.ru/20240604/peskov-1950363847.html
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.06.2024
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:18
2024-06-04T12:18
2024-06-04T12:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Ранее издание Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может может приказать нанести по ним удар. "У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские", - ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.
https://ria.ru/20240227/makron-1929794964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле
Песков: у любых инструкторов, обучающих военных на Украине, нет иммунитета