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У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 04.06.2024 (обновлено: 12:19 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/peskov-1950363847.html
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.06.2024
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:18
2024-06-04T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Ранее издание Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может может приказать нанести по ним удар. "У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские", - ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.
https://ria.ru/20240227/makron-1929794964.html
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в мире, россия, франция, украина, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
У военных инструкторов на Украине нет иммунитета, заявили в Кремле

Песков: у любых инструкторов, обучающих военных на Украине, нет иммунитета

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета.
Ранее издание Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может может приказать нанести по ним удар.
"У любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов, не важно, они французские или не французские", - ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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