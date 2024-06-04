https://ria.ru/20240604/peregovory-1950315015.html

В Крыму заявили, что на Украине не с кем вести переговоры

В Крыму заявили, что на Украине не с кем вести переговоры - РИА Новости, 04.06.2024

В Крыму заявили, что на Украине не с кем вести переговоры

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что на Украине не с кем РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:10

2024-06-04T08:10

2024-06-04T08:26

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георгий мурадов

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил РИА Новости, что на Украине не с кем вести переговоры, серьезный разговор может быть только с Вашингтоном. "В Киеве вести переговоры нам не с кем. Ситуация складывается так, что серьезный разговор может быть только с Вашингтоном, руководящим сегодня операциями по нанесению ударов по стратегически важным объектам на территории России", - сказал Мурадов. По его словам, говорить с Вашингтоном можно не столько о судьбе украинской государственности, сколько о тех требованиях, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в проектах соглашений от декабря 2021 года. "Эти дальновидные предложения, нацеленные на создание системы равной и неделимой безопасности между Россией и Западом, только и могут быть основой для того, чтобы вернуть мир к стабильной ситуации", - подчеркнул постпред. По его словам, сегодня НАТО сделала множественные шаги, чтобы разрушить все, что было в мировой повестке на конец 2021 года. "Здравомыслие покинуло альянс и, видимо, без решительного ответа России ситуация не разрешится. Пусть думают, если им дорог их Запад, а для нас мир без России не имеет смысла", - сказал постпред.

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950314422.html

https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вашингтон (штат), украина, георгий мурадов, нато