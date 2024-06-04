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Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию - РИА Новости, 04.06.2024
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02:15 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pensiya-1950299577.html
Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию
Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию - РИА Новости, 04.06.2024
Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию
Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Соответствующие предложения... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T02:15
2024-06-04T02:15
общество
госдума рф
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Соответствующие предложения обсуждают в Госдуме, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.По ее словам, речь идет о восстановлении справедливости. Педагоги СПО сейчас не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18.Что касается армейских пожарных, то им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Они точно так же теряют трудоспособность в этой сфере задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет. Законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников, подытожила экономист.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

Сорокина: двум категориям граждан могут разрешить выход на пенсию с 50 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Соответствующие предложения обсуждают в Госдуме, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
По ее словам, речь идет о восстановлении справедливости. Педагоги СПО сейчас не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18.
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Что касается армейских пожарных, то им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Они точно так же теряют трудоспособность в этой сфере задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет. Законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников, подытожила экономист.
 
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