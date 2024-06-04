https://ria.ru/20240604/pensiya-1950299577.html

Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию - РИА Новости, 04.06.2024

Экономист назвала две категории россиян, которым готовят досрочную пенсию

Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Соответствующие предложения... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T02:15

2024-06-04T02:15

2024-06-04T02:15

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Преподавателям среднего профессионального образования и пожарным ВС России могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет. Соответствующие предложения обсуждают в Госдуме, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.По ее словам, речь идет о восстановлении справедливости. Педагоги СПО сейчас не могут получить досрочную пенсию по выслуге лет, как школьные учителя, поскольку по правилам для этого не менее половины обучающихся должны быть несовершеннолетними. В колледжах и техникумах это невозможно, ведь даже после 9 класса большинству детей уже есть 16 лет, а к моменту окончания учебы почти всем уже по 18.Что касается армейских пожарных, то им приходится работать в тех же неблагоприятных условиях, что и сотрудникам государственной пожарной службы. Они точно так же теряют трудоспособность в этой сфере задолго до общего пенсионного возраста, однако права на досрочную пенсию у них нет. Законодатели решили добиться равных условий для указанных категорий работников, подытожила экономист.

https://ria.ru/20240530/pensii-1949464670.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, госдума рф, россия