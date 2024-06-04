https://ria.ru/20240604/pdd-1950478014.html
ГАИ проверяет видео, на котором кортеж посла Польши нарушает правила
ГАИ проверяет видео, на котором кортеж посла Польши нарушает правила - РИА Новости, 04.06.2024
ГАИ проверяет видео, на котором кортеж посла Польши нарушает правила
Свердловская Госавтоинспекция начала проверку видеозаписи, на которой кортеж посла Польши в России Кшиштофа Краевского нарушает правила дорожного движения,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:40
2024-06-04T17:40
2024-06-04T17:59
польша
россия
свердловская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Свердловская Госавтоинспекция начала проверку видеозаписи, на которой кортеж посла Польши в России Кшиштофа Краевского нарушает правила дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД", — сказала собеседница агентства.Как уточнили в ГАИ, сейчас автоинспекторы устанавливают, кто находился за рулем машин, для "принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц".Местные СМИ ранее опубликовали видеоролик, на котором видно, как три машины с посольскими номерами и кодом 086, который, согласно международной классификации, соответствует Польше, при развороте пересекают двойную сплошную линию, при этом один из автомобилей выезжает на встречку. По данным СМИ, Краевский приехал в регион с неофициальным визитом.
https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, свердловская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Польша, Россия, Свердловская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ГАИ проверяет видео, на котором кортеж посла Польши нарушает правила
В Екатеринбурге ГАИ проверяет видео с нарушением ПДД кортежем посла Польши
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Свердловская Госавтоинспекция начала проверку видеозаписи, на которой кортеж посла Польши в России Кшиштофа Краевского нарушает правила дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Госавтоинспекцией Свердловской области
проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД", — сказала собеседница агентства.
Как уточнили в ГАИ, сейчас автоинспекторы устанавливают, кто находился за рулем машин, для "принятия мер административного воздействия в отношении причастных к нарушениям лиц".
Местные СМИ ранее опубликовали видеоролик, на котором видно, как три машины с посольскими номерами и кодом 086, который, согласно международной классификации, соответствует Польше, при развороте пересекают двойную сплошную линию, при этом один из автомобилей выезжает на встречку. По данным СМИ, Краевский приехал в регион с неофициальным визитом.