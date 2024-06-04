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"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 04.06.2024 (обновлено: 08:04 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину
"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину - РИА Новости, 04.06.2024
"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину
"У Киева не будет более удобных позиций для дипломатического урегулирования, чем сейчас, — пишет Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News. — РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:00
2024-06-04T08:04
специальная военная операция на украине
украина
россия
марк милли
вооруженные силы украины
raytheon
f-16
сша
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева не будет более удобных позиций для дипломатического урегулирования, чем сейчас, — пишет Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News. — Каждый новый день лишь ослабляет Украину и сокращает возможности для торга". О том, почему помощь Запада не сможет переломить ситуацию в конфликте, — в материале РИА Новости.ПВО как иллюстрацияОбреченность ВСУ Ламер — сотрудник аналитического центра Defense Priorities — поясняет на примере ситуации с ПВО."Украинская противовоздушная оборона страдает от мириад угроз, которые она не в состоянии сдержать, несмотря на недавний пакет военной помощи в 61 миллиард долларов, — отмечает он. — Тяжелое положение не исправит ни карт-бланш на поставки, ни передача новых батарей Patriot, как того недавно потребовал Зеленский".То есть воздушных угроз слишком много и эффективная защита от них попросту невозможна.По словам Зеленского, в ПВО Киев располагает лишь четвертью того, что нужно для защиты всей территории, — с учетом советских, американских и европейских систем. При этом на Банковой утверждают, что закрыть украинское небо могли бы 25 батарей "Пэтриот" (в каждой — до восьми пусковых установок) — это почти в восемь раз больше, чем есть сейчас. Для выпуска такого количества производителю — Raytheon — потребуется два года.И чем дальше, тем хуже. "Patriot слишком дорогие. Уязвимость Украины усилится. Из-за отсутствия ПВО Россия имеет возможность собирать разведывательную информацию и уничтожать стратегические цели за линией фронта", — указывает Ламер.Причем "Пэтриоты" — тоже мишень. Они предназначены для работы в рамках полноценной структуры ПВО, где их прикрывали бы другие комплексы. "А в одиночестве уязвимы для все более совершенных и маловысотных российских дронов", — добавляет аналитик.Выбор приоритетовКиевским властям предстоит выбрать, что именно защитить. Если нужно поддержать войска на фронте, придется двигать установки ближе к передовой, а там они попадут под российские удары. Если попытаться прикрыть тыловую инфраструктуру, то на головы украинским солдатам продолжат сыпаться ФАБы.При этом и "Пэтриоты", и тем более ракеты для них имеют свойство заканчиваться. Производить их в больших количествах американская промышленность не в состоянии. А вот российские арсеналы беспилотников, баллистических и крылатых ракет, как и гиперзвукового оружия, не говоря о бомбах с УМПК, регулярно пополняются."Европейские союзники также не собираются заполнять эту брешь. Германия отправляет радиолокационные системы TRML-4D для обнаружения угроз на малых высотах и Skynex для перехвата дронов. Это дополнение к системам IRIS-T, Patriot и Stinger, предоставленным ранее. Такая помощь хоть и полезна, но не в том масштабе, который необходим для того, чтобы реально смягчить для Украины ситуацию в воздухе", — убежден Ламер.Последняя надежда?Впрочем, он не затрагивает тему F-16. Эти истребители также станут частью противовоздушной обороны. Как минимум их можно использовать для борьбы с российскими самолетами, которые хозяйничают в небе над линией боестолкновения, что подтверждают сотни бомб, поражающих украинские укрепления каждый день. Но в эффективности F-16 против баллистических ракет сомневаются даже в ВСУ.Точные сроки прибытия истребителей на Украину держат в секрете — власти стран-спонсоров аккуратно говорят о поставках до конца года, при этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Киеве, там F-16 ждут в июне-июле.Всего — от 45 до 60 единиц. Швеция передала также два самолета ДРЛО ASC890, которые существенно расширят радиус поражения для F-16. Эти летающие радары помогут истребителям не только с разведкой, но и с целеуказанием. Фактически Запад пытается создать для украинских пилотов те же условия, что и для американцев во время войн в Ираке.Однако перспективы этих попыток под вопросом: у России неоспоримое численное превосходство в воздухе. Даже в Киеве это понимают и поэтому спешат снизить планку ожиданий от новых поставок."Часто мы просто не получаем необходимое нам оружие в подходящие сроки, — цитирует Politico высокопоставленный источник в украинском военном руководстве. — Каждому оружию свое время. F-16 были нужны в 2023 году, в 2024-м они уже мало что значат".В прошлом году у американцев были другие аргументы."У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения, — говорил в мае 2023-го, накануне провального украинского контрнаступления, занимавший тогда пост главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. — Если вы собираетесь соперничать с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений. После анализа затрат самое разумное, что можно сделать, это то, что мы уже делаем, — поставлять значительное число интегрированных средств ПВО, чтобы прикрыть воздушное пространство".США до сих пор отказываются передавать собственные самолеты Киеву — все F-16 для украинских ВВС возьмут у европейских союзников.На данном этапе поставки и ПВО, и истребителей Украине не выглядят чем-то способным коренным образом изменить ситуацию на фронте. Однако это в любом случае опасное оружие, которое значительно расширит военные возможности ВСУ, — с этим необходимо считаться.
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украина, россия, марк милли, вооруженные силы украины, raytheon, f-16, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Марк Милли, Вооруженные силы Украины, Raytheon, F-16, США
"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину

Американский эксперт Ламер: комплексы Patriot не смогут защитить Украину

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева не будет более удобных позиций для дипломатического урегулирования, чем сейчас, — пишет Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News. — Каждый новый день лишь ослабляет Украину и сокращает возможности для торга". О том, почему помощь Запада не сможет переломить ситуацию в конфликте, — в материале РИА Новости.

ПВО как иллюстрация

Обреченность ВСУ Ламер — сотрудник аналитического центра Defense Priorities — поясняет на примере ситуации с ПВО.
"Украинская противовоздушная оборона страдает от мириад угроз, которые она не в состоянии сдержать, несмотря на недавний пакет военной помощи в 61 миллиард долларов, — отмечает он. — Тяжелое положение не исправит ни карт-бланш на поставки, ни передача новых батарей Patriot, как того недавно потребовал Зеленский".
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
То есть воздушных угроз слишком много и эффективная защита от них попросту невозможна.
По словам Зеленского, в ПВО Киев располагает лишь четвертью того, что нужно для защиты всей территории, — с учетом советских, американских и европейских систем. При этом на Банковой утверждают, что закрыть украинское небо могли бы 25 батарей "Пэтриот" (в каждой — до восьми пусковых установок) — это почти в восемь раз больше, чем есть сейчас. Для выпуска такого количества производителю — Raytheon — потребуется два года.
И чем дальше, тем хуже. "Patriot слишком дорогие. Уязвимость Украины усилится. Из-за отсутствия ПВО Россия имеет возможность собирать разведывательную информацию и уничтожать стратегические цели за линией фронта", — указывает Ламер.
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Причем "Пэтриоты" — тоже мишень. Они предназначены для работы в рамках полноценной структуры ПВО, где их прикрывали бы другие комплексы. "А в одиночестве уязвимы для все более совершенных и маловысотных российских дронов", — добавляет аналитик.

Выбор приоритетов

Киевским властям предстоит выбрать, что именно защитить. Если нужно поддержать войска на фронте, придется двигать установки ближе к передовой, а там они попадут под российские удары. Если попытаться прикрыть тыловую инфраструктуру, то на головы украинским солдатам продолжат сыпаться ФАБы.
При этом и "Пэтриоты", и тем более ракеты для них имеют свойство заканчиваться. Производить их в больших количествах американская промышленность не в состоянии. А вот российские арсеналы беспилотников, баллистических и крылатых ракет, как и гиперзвукового оружия, не говоря о бомбах с УМПК, регулярно пополняются.
© Rheinmetall/Angela BlattnerАртиллерийская установка Oerlikon Revolver Gun Mk3, устанавливаемая на Skynex
Артиллерийская установка Oerlikon Revolver Gun Mk3
© Rheinmetall/Angela Blattner
Артиллерийская установка Oerlikon Revolver Gun Mk3, устанавливаемая на Skynex. Архивное фото
"Европейские союзники также не собираются заполнять эту брешь. Германия отправляет радиолокационные системы TRML-4D для обнаружения угроз на малых высотах и Skynex для перехвата дронов. Это дополнение к системам IRIS-T, Patriot и Stinger, предоставленным ранее. Такая помощь хоть и полезна, но не в том масштабе, который необходим для того, чтобы реально смягчить для Украины ситуацию в воздухе", — убежден Ламер.

Последняя надежда?

Впрочем, он не затрагивает тему F-16. Эти истребители также станут частью противовоздушной обороны. Как минимум их можно использовать для борьбы с российскими самолетами, которые хозяйничают в небе над линией боестолкновения, что подтверждают сотни бомб, поражающих украинские укрепления каждый день. Но в эффективности F-16 против баллистических ракет сомневаются даже в ВСУ.
Точные сроки прибытия истребителей на Украину держат в секрете — власти стран-спонсоров аккуратно говорят о поставках до конца года, при этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Киеве, там F-16 ждут в июне-июле.
© AP Photo / Virginia MayoИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Всего — от 45 до 60 единиц. Швеция передала также два самолета ДРЛО ASC890, которые существенно расширят радиус поражения для F-16. Эти летающие радары помогут истребителям не только с разведкой, но и с целеуказанием. Фактически Запад пытается создать для украинских пилотов те же условия, что и для американцев во время войн в Ираке.
Однако перспективы этих попыток под вопросом: у России неоспоримое численное превосходство в воздухе. Даже в Киеве это понимают и поэтому спешат снизить планку ожиданий от новых поставок.
"Часто мы просто не получаем необходимое нам оружие в подходящие сроки, — цитирует Politico высокопоставленный источник в украинском военном руководстве. — Каждому оружию свое время. F-16 были нужны в 2023 году, в 2024-м они уже мало что значат".
В прошлом году у американцев были другие аргументы.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
"У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения, — говорил в мае 2023-го, накануне провального украинского контрнаступления, занимавший тогда пост главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. — Если вы собираетесь соперничать с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений. После анализа затрат самое разумное, что можно сделать, это то, что мы уже делаем, — поставлять значительное число интегрированных средств ПВО, чтобы прикрыть воздушное пространство".
США до сих пор отказываются передавать собственные самолеты Киеву — все F-16 для украинских ВВС возьмут у европейских союзников.
На данном этапе поставки и ПВО, и истребителей Украине не выглядят чем-то способным коренным образом изменить ситуацию на фронте. Однако это в любом случае опасное оружие, которое значительно расширит военные возможности ВСУ, — с этим необходимо считаться.
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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