"Нерешаемая задача": почему Patriot оказались неспособны защитить Украину
Американский эксперт Ламер: комплексы Patriot не смогут защитить Украину
© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : Anthony Sweeney
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Давид Нармания. "У Киева не будет более удобных позиций для дипломатического урегулирования, чем сейчас, — пишет Джефф Ламер в колонке для американского издания Defense News. — Каждый новый день лишь ослабляет Украину и сокращает возможности для торга". О том, почему помощь Запада не сможет переломить ситуацию в конфликте, — в материале РИА Новости.
ПВО как иллюстрация
Обреченность ВСУ Ламер — сотрудник аналитического центра Defense Priorities — поясняет на примере ситуации с ПВО.
"Украинская противовоздушная оборона страдает от мириад угроз, которые она не в состоянии сдержать, несмотря на недавний пакет военной помощи в 61 миллиард долларов, — отмечает он. — Тяжелое положение не исправит ни карт-бланш на поставки, ни передача новых батарей Patriot, как того недавно потребовал Зеленский".
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
То есть воздушных угроз слишком много и эффективная защита от них попросту невозможна.
По словам Зеленского, в ПВО Киев располагает лишь четвертью того, что нужно для защиты всей территории, — с учетом советских, американских и европейских систем. При этом на Банковой утверждают, что закрыть украинское небо могли бы 25 батарей "Пэтриот" (в каждой — до восьми пусковых установок) — это почти в восемь раз больше, чем есть сейчас. Для выпуска такого количества производителю — Raytheon — потребуется два года.
И чем дальше, тем хуже. "Patriot слишком дорогие. Уязвимость Украины усилится. Из-за отсутствия ПВО Россия имеет возможность собирать разведывательную информацию и уничтожать стратегические цели за линией фронта", — указывает Ламер.
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Причем "Пэтриоты" — тоже мишень. Они предназначены для работы в рамках полноценной структуры ПВО, где их прикрывали бы другие комплексы. "А в одиночестве уязвимы для все более совершенных и маловысотных российских дронов", — добавляет аналитик.
Выбор приоритетов
Киевским властям предстоит выбрать, что именно защитить. Если нужно поддержать войска на фронте, придется двигать установки ближе к передовой, а там они попадут под российские удары. Если попытаться прикрыть тыловую инфраструктуру, то на головы украинским солдатам продолжат сыпаться ФАБы.
При этом и "Пэтриоты", и тем более ракеты для них имеют свойство заканчиваться. Производить их в больших количествах американская промышленность не в состоянии. А вот российские арсеналы беспилотников, баллистических и крылатых ракет, как и гиперзвукового оружия, не говоря о бомбах с УМПК, регулярно пополняются.
© Rheinmetall/Angela BlattnerАртиллерийская установка Oerlikon Revolver Gun Mk3, устанавливаемая на Skynex
Артиллерийская установка Oerlikon Revolver Gun Mk3, устанавливаемая на Skynex. Архивное фото
"Европейские союзники также не собираются заполнять эту брешь. Германия отправляет радиолокационные системы TRML-4D для обнаружения угроз на малых высотах и Skynex для перехвата дронов. Это дополнение к системам IRIS-T, Patriot и Stinger, предоставленным ранее. Такая помощь хоть и полезна, но не в том масштабе, который необходим для того, чтобы реально смягчить для Украины ситуацию в воздухе", — убежден Ламер.
Последняя надежда?
Впрочем, он не затрагивает тему F-16. Эти истребители также станут частью противовоздушной обороны. Как минимум их можно использовать для борьбы с российскими самолетами, которые хозяйничают в небе над линией боестолкновения, что подтверждают сотни бомб, поражающих украинские укрепления каждый день. Но в эффективности F-16 против баллистических ракет сомневаются даже в ВСУ.
Точные сроки прибытия истребителей на Украину держат в секрете — власти стран-спонсоров аккуратно говорят о поставках до конца года, при этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Киеве, там F-16 ждут в июне-июле.
© AP Photo / Virginia MayoИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
© AP Photo / Virginia Mayo
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Всего — от 45 до 60 единиц. Швеция передала также два самолета ДРЛО ASC890, которые существенно расширят радиус поражения для F-16. Эти летающие радары помогут истребителям не только с разведкой, но и с целеуказанием. Фактически Запад пытается создать для украинских пилотов те же условия, что и для американцев во время войн в Ираке.
Однако перспективы этих попыток под вопросом: у России неоспоримое численное превосходство в воздухе. Даже в Киеве это понимают и поэтому спешат снизить планку ожиданий от новых поставок.
"Часто мы просто не получаем необходимое нам оружие в подходящие сроки, — цитирует Politico высокопоставленный источник в украинском военном руководстве. — Каждому оружию свое время. F-16 были нужны в 2023 году, в 2024-м они уже мало что значат".
В прошлом году у американцев были другие аргументы.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
"У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения, — говорил в мае 2023-го, накануне провального украинского контрнаступления, занимавший тогда пост главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. — Если вы собираетесь соперничать с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений. После анализа затрат самое разумное, что можно сделать, это то, что мы уже делаем, — поставлять значительное число интегрированных средств ПВО, чтобы прикрыть воздушное пространство".
США до сих пор отказываются передавать собственные самолеты Киеву — все F-16 для украинских ВВС возьмут у европейских союзников.
На данном этапе поставки и ПВО, и истребителей Украине не выглядят чем-то способным коренным образом изменить ситуацию на фронте. Однако это в любом случае опасное оружие, которое значительно расширит военные возможности ВСУ, — с этим необходимо считаться.