В Киеве заявили, что F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет
Спикер ВВС Украины Игнат: F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет
Истребитель F-16 . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии баллистическим ракетам, заявил в понедельник представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет.
"F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика - это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке и против таких ракет F-16 не сможет работать", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что новостей о передаче истребителей F-16 пока нет, "летчики и наземный персонал продолжают проходить обучение на разных площадках".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.