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В Киеве заявили, что F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/f-16-1916458567.html
В Киеве заявили, что F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет
В Киеве заявили, что F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет - РИА Новости, 18.12.2023
В Киеве заявили, что F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет
Истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии баллистическим ракетам, заявил в понедельник представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:48
2023-12-18T12:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии баллистическим ракетам, заявил в понедельник представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет. "F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика - это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке и против таких ракет F-16 не сможет работать", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что новостей о передаче истребителей F-16 пока нет, "летчики и наземный персонал продолжают проходить обучение на разных площадках". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html
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украина, в мире, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет

Спикер ВВС Украины Игнат: F-16 вряд ли помогут против баллистических ракет

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии баллистическим ракетам, заявил в понедельник представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет.
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"F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика - это наземные установки, которые могут быть размещены в любой точке и против таких ракет F-16 не сможет работать", - сказал он в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что новостей о передаче истребителей F-16 пока нет, "летчики и наземный персонал продолжают проходить обучение на разных площадках".
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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