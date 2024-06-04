https://ria.ru/20240604/pamyatnik-1950425760.html

В Харькове снесли памятник Ломоносову

В Харькове снесли памятник Ломоносову - РИА Новости, 04.06.2024

В Харькове снесли памятник Ломоносову

В Харькове снесли памятник великому русскому ученому-энциклопедисту Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:14

2024-06-04T15:14

2024-06-04T15:46

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Харькове снесли памятник великому русскому ученому-энциклопедисту Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. "В Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Он был открыт на Салтовке в 2013 году", — уточнили в материале.Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения Михаил Ломоносов (1711-1765 годы) родился в деревне Мишанинская Архангелогородской губернии. Он также был поэтом, заложившим основы современного русского литературного языка, художником, историком, основоположником молекулярно-кинетической теории. В его честь назван Московский государственный университет, основанный в 1755-м благодаря деятельности Ломоносова. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html

https://ria.ru/20230105/pamyatnik-1843173963.html

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харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, харьков, михаил ломоносов, в мире