В Харькове снесли памятник Ломоносову
"Страна": в Харькове снесли памятник Ломоносову, установленный 11 лет назад
© Фото : соцсетиПостамент снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове
© Фото : соцсети
Постамент снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Харькове снесли памятник великому русскому ученому-энциклопедисту Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
«
"В Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Он был открыт на Салтовке в 2013 году", — уточнили в материале.
Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения Михаил Ломоносов (1711-1765 годы) родился в деревне Мишанинская Архангелогородской губернии. Он также был поэтом, заложившим основы современного русского литературного языка, художником, историком, основоположником молекулярно-кинетической теории. В его честь назван Московский государственный университет, основанный в 1755-м благодаря деятельности Ломоносова.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Харькове демонтировали памятник Островскому
5 января 2023, 17:31