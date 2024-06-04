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В Харькове снесли памятник Ломоносову - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 04.06.2024 (обновлено: 15:46 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pamyatnik-1950425760.html
В Харькове снесли памятник Ломоносову
В Харькове снесли памятник Ломоносову - РИА Новости, 04.06.2024
В Харькове снесли памятник Ломоносову
В Харькове снесли памятник великому русскому ученому-энциклопедисту Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:14
2024-06-04T15:46
специальная военная операция на украине
украина
харьков
михаил ломоносов
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Харькове снесли памятник великому русскому ученому-энциклопедисту Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. &quot;В Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Он был открыт на Салтовке в 2013 году&quot;, — уточнили в материале.Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения Михаил Ломоносов (1711-1765 годы) родился в деревне Мишанинская Архангелогородской губернии. Он также был поэтом, заложившим основы современного русского литературного языка, художником, историком, основоположником молекулярно-кинетической теории. В его честь назван Московский государственный университет, основанный в 1755-м благодаря деятельности Ломоносова. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html
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украина, харьков, михаил ломоносов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Михаил Ломоносов, В мире
В Харькове снесли памятник Ломоносову

"Страна": в Харькове снесли памятник Ломоносову, установленный 11 лет назад

© Фото : соцсетиПостамент снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове
Постамент снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : соцсети
Постамент снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Харькове снесли памятник великому русскому ученому-энциклопедисту Михаилу Ломоносову, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
«

"В Харькове снесли памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Он был открыт на Салтовке в 2013 году", — уточнили в материале.

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Первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения Михаил Ломоносов (1711-1765 годы) родился в деревне Мишанинская Архангелогородской губернии. Он также был поэтом, заложившим основы современного русского литературного языка, художником, историком, основоположником молекулярно-кинетической теории. В его честь назван Московский государственный университет, основанный в 1755-м благодаря деятельности Ломоносова.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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