https://ria.ru/20240604/palestina-1950531009.html
Парламент Словении одобрил признание Палестины
Парламент Словении одобрил признание Палестины - РИА Новости, 04.06.2024
Парламент Словении одобрил признание Палестины
Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:02
2024-06-04T23:02
2024-06-04T23:25
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс."Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его", - пишет агентство.Отмечается, что "за" проголосовали 52 из 90 членов парламента."Национальная ассамблея официально признала Палестину, став 147-й страной, сделавшей это. Это признание является выражением нашей приверженности миру и справедливости. Словения находится на правильной стороне истории, способствуя решению проблемы двух государств для прочного мира", - написала в соцсети Х министр иностранных дел Словении Таня Файон.В конце мая правительство Словении приняло решение признать государство Палестина и передало его парламенту.
https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html
https://ria.ru/20240604/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Словения, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Парламент Словении одобрил признание Палестины
AFP: парламент Словении одобрил признание независимого Палестинского государства