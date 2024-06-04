https://ria.ru/20240604/palestina-1950531009.html

Парламент Словении одобрил признание Палестины

Парламент Словении одобрил признание Палестины - РИА Новости, 04.06.2024

Парламент Словении одобрил признание Палестины

Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:02

2024-06-04T23:02

2024-06-04T23:25

в мире

словения

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс."Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его", - пишет агентство.Отмечается, что "за" проголосовали 52 из 90 членов парламента."Национальная ассамблея официально признала Палестину, став 147-й страной, сделавшей это. Это признание является выражением нашей приверженности миру и справедливости. Словения находится на правильной стороне истории, способствуя решению проблемы двух государств для прочного мира", - написала в соцсети Х министр иностранных дел Словении Таня Файон.В конце мая правительство Словении приняло решение признать государство Палестина и передало его парламенту.

https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html

https://ria.ru/20240604/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

в мире, словения, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году