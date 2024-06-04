Рейтинг@Mail.ru
Парламент Словении одобрил признание Палестины - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 04.06.2024 (обновлено: 23:25 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/palestina-1950531009.html
Парламент Словении одобрил признание Палестины
Парламент Словении одобрил признание Палестины - РИА Новости, 04.06.2024
Парламент Словении одобрил признание Палестины
Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:02
2024-06-04T23:25
в мире
словения
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:241:3176:2027_1920x0_80_0_0_337690c7b4f1a2833eda5f5df1b2d710.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс."Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его", - пишет агентство.Отмечается, что "за" проголосовали 52 из 90 членов парламента."Национальная ассамблея официально признала Палестину, став 147-й страной, сделавшей это. Это признание является выражением нашей приверженности миру и справедливости. Словения находится на правильной стороне истории, способствуя решению проблемы двух государств для прочного мира", - написала в соцсети Х министр иностранных дел Словении Таня Файон.В конце мая правительство Словении приняло решение признать государство Палестина и передало его парламенту.
https://ria.ru/20240530/palestina-1949516270.html
https://ria.ru/20240604/konflikt-1915630213.html
словения
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947631682_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae2ea97e7b133acc75fcedc5bf80df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словения, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Словения, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Парламент Словении одобрил признание Палестины

AFP: парламент Словении одобрил признание независимого Палестинского государства

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, передает агентство Франс Пресс.
«
"Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его", - пишет агентство.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Лавров объяснил рост числа стран, признавших Палестину
30 мая, 20:52
Отмечается, что "за" проголосовали 52 из 90 членов парламента.
"Национальная ассамблея официально признала Палестину, став 147-й страной, сделавшей это. Это признание является выражением нашей приверженности миру и справедливости. Словения находится на правильной стороне истории, способствуя решению проблемы двух государств для прочного мира", - написала в соцсети Х министр иностранных дел Словении Таня Файон.
В конце мая правительство Словении приняло решение признать государство Палестина и передало его парламенту.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСловенияПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала