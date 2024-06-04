https://ria.ru/20240604/overchuk-1950348002.html

Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС

Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024

Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС

Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:20

2024-06-04T11:20

2024-06-04T11:24

иран

евразийский экономический союз

экономика

россия

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945635921_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_7aa88a96efef7b32712e0813b21afe84.jpg

НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Есть определенные процедуры, если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря, ориентировочно, текущего года", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета.

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, евразийский экономический союз, экономика, россия, алексей оверчук