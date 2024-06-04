https://ria.ru/20240604/overchuk-1950348002.html
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС
Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:20
2024-06-04T11:20
2024-06-04T11:24
иран
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экономика
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алексей оверчук
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Есть определенные процедуры, если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря, ориентировочно, текущего года", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета.
https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html
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иран, евразийский экономический союз, экономика, россия, алексей оверчук
Иран, Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС
Оверчук: Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря