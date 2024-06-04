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Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
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11:20 04.06.2024 (обновлено: 11:24 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/overchuk-1950348002.html
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС - РИА Новости, 04.06.2024
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС
Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:20
2024-06-04T11:24
иран
евразийский экономический союз
экономика
россия
алексей оверчук
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Есть определенные процедуры, если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря, ориентировочно, текущего года", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета.
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иран, евразийский экономический союз, экономика, россия, алексей оверчук
Иран, Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал, когда Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС

Оверчук: Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Оверчук. Архивное фото
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - РИА Новости. Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«
"Есть определенные процедуры, если они будут выдержаны, то, в принципе, решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря, ориентировочно, текущего года", - сказал он журналистам по итогам заседания Евразийского межправсовета.
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ИранЕвразийский экономический союзЭкономикаРоссияАлексей Оверчук
 
 
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