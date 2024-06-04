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В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:49 04.06.2024 (обновлено: 09:39 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/otvet-1950299823.html
В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине
В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине
Президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину, пишет колумнист газеты The РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T01:49
2024-06-04T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
нато
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину, пишет колумнист газеты The Washington Post Ли Хокстадер.&quot;Что если Путин распознает блеф Макрона? &lt;...&gt; Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — Прим. ред.) &lt;...&gt; шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров&quot;, — предупредил журналист.По мнению Хокстадера, решение французского президента несет слишком большие риски как в его собственной стране, так и на Западе. Обозреватель отметил, что французское общественное мнение совершенно не готово встречать гробы с погибшим на Украине военными. Союзники Франции по НАТО, в свою очередь, вряд ли рискнут пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов, добавил он.Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился. Она добавила, что с Украины уже приходят соответствующие подтверждения, и, несмотря на попытки Парижа это скрыть, Киев широко рекламирует направление контингента в страну.В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в Министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.
https://ria.ru/20240602/otvet-1949954380.html
https://ria.ru/20240602/frantsiya-1950023165.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО
В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине

WP: Путин может ответить Макрону ударом по французским военным на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину, пишет колумнист газеты The Washington Post Ли Хокстадер.
«

"Что если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — Прим. ред.) <...> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров", — предупредил журналист.

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По мнению Хокстадера, решение французского президента несет слишком большие риски как в его собственной стране, так и на Западе. Обозреватель отметил, что французское общественное мнение совершенно не готово встречать гробы с погибшим на Украине военными. Союзники Франции по НАТО, в свою очередь, вряд ли рискнут пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов, добавил он.
Как ранее сообщила газета Le Monde, Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". Соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
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Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления западных стран о возможном направлении военных контингентов на Украину говорят о том, что их первоначальный план в отношении Киева полностью провалился. Она добавила, что с Украины уже приходят соответствующие подтверждения, и, несмотря на попытки Парижа это скрыть, Киев широко рекламирует направление контингента в страну.
В понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". После этого в Министерстве обороны Франции сообщили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины "является лишь одним из обсуждаемых вопросов" поддержки Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТО
 
 
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