https://ria.ru/20240604/otsrochki-1950412532.html

На Украине рассказали, кому продлили отсрочки от мобилизации

На Украине рассказали, кому продлили отсрочки от мобилизации - РИА Новости, 04.06.2024

На Украине рассказали, кому продлили отсрочки от мобилизации

Правительство Украины автоматически продлило на три месяца отсрочки от мобилизации для работников, которые получили бронь от министерства экономики, сообщил во... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:52

2024-06-04T14:52

2024-06-04T14:52

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украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Правительство Украины автоматически продлило на три месяца отсрочки от мобилизации для работников, которые получили бронь от министерства экономики, сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Внесены изменения в постановление кабинета министров Украины "О продлении сроков действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мельничука. Как следует из его сообщения, правительство автоматически продлило на три месяца отсрочки от мобилизации для работников, которые получили бронь от минэкономики. Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

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в мире, украина, верховная рада украины