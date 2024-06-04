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Отец десятерых детей из Тулы добился возвращения дочери в семью - РИА Новости, 04.06.2024
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08:00 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/otets-1950255720.html
Отец десятерых детей из Тулы добился возвращения дочери в семью
Отец десятерых детей из Тулы добился возвращения дочери в семью - РИА Новости, 04.06.2024
Отец десятерых детей из Тулы добился возвращения дочери в семью
Узловский районный суд в Тульской области удовлетворил иск Мирзоали Шарипова, воспитывающего в одиночку десятерых детей, и постановил вернуть в семью его... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:00
2024-06-04T08:00
тула
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Узловский районный суд в Тульской области удовлетворил иск Мирзоали Шарипова, воспитывающего в одиночку десятерых детей, и постановил вернуть в семью его старшую дочь Дилерам, сообщил РИА Новости сам истец.Возвращения дочери Шарипов добивался два года. В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми. Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат. Позже вернули всех, кроме старшей дочери.После публикации истории Шарипова на сайте РИА Новости, депутат Госдумы Нина Останина обратилась к и.о. губернатора Тульской области Денису Миляеву с просьбой установить временную опеку над девочкой и передать ее в семью еще до решения суда.А 23 мая Шарипов представил все доказательства отцовства перед судом.“Положительное решение суда уже у меня на руках, но теперь нужно дождаться, когда оно вступит в законную силу - через месяц. Хотя сначала мне говорили, что забрать дочку я смогу сразу после слушания”, - рассказал РИА Новости Шарипов.
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тула, общество
Тула, Общество
Отец десятерых детей из Тулы добился возвращения дочери в семью

Суд в Туле постановил вернуть отцу десятерых детей старшую дочь из детдома

© Фото : из личного архива Мирзоали ШариповаМирзоали с детьми
Мирзоали с детьми - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : из личного архива Мирзоали Шарипова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Узловский районный суд в Тульской области удовлетворил иск Мирзоали Шарипова, воспитывающего в одиночку десятерых детей, и постановил вернуть в семью его старшую дочь Дилерам, сообщил РИА Новости сам истец.
Возвращения дочери Шарипов добивался два года. В 2023-м Мирзоали официально стал отцом-одиночкой. Он 14 лет состоял в браке с супругой Татьяной, однако они развелись. Пока Мирзоали работал на вахте в Москве, бывшая жена оставалась с детьми. Однако в начале 2023-го органы опеки выяснили, что женщина не следила за детьми. В итоге суд ограничил ее в родительских правах, а детей отправили в интернат. Позже вернули всех, кроме старшей дочери.
Мирзоали с детьми - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Отец десятерых детей из Тулы рассказал, чего добивается через суд
16 мая, 06:08
После публикации истории Шарипова на сайте РИА Новости, депутат Госдумы Нина Останина обратилась к и.о. губернатора Тульской области Денису Миляеву с просьбой установить временную опеку над девочкой и передать ее в семью еще до решения суда.
А 23 мая Шарипов представил все доказательства отцовства перед судом.
“Положительное решение суда уже у меня на руках, но теперь нужно дождаться, когда оно вступит в законную силу - через месяц. Хотя сначала мне говорили, что забрать дочку я смогу сразу после слушания”, - рассказал РИА Новости Шарипов.
 
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