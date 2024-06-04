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На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове - РИА Новости, 04.06.2024
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22:56 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/otel-1950530394.html
На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове
На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове - РИА Новости, 04.06.2024
На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове
Лидер турок-киприотов Эрсин Татар рассказал РИА Новости, что после сообщений СМИ о том, что Владимир Зеленский приобрел отель на севере Кипра, переговорил с... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:56
2024-06-04T22:56
в мире
кипр
украина
белиз
владимир зеленский
никос христодулидис
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар рассказал РИА Новости, что после сообщений СМИ о том, что Владимир Зеленский приобрел отель на севере Кипра, переговорил с владельцем данной недвижимости, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что соответствующая информация не соответствует действительности. Турецкие СМИ сообщили ранее, что компания Film Heritage Inc приобрела отель и казино Vuni Palace, расположенный на севере Кипра. Компания Film Heritage Inc. зарегистрирована в Белизе и принадлежит Зеленскому, информацию об оффшорных компаниях Зеленского публиковало расследование Pandora Papers. В частности, по данным Odav Tv, покупка была завершена в начале мая 2024 года. Сумма сделки неизвестна, цена казино могла составить 150 миллионов фунтов стерлингов. Заведение построено в 2006 году, сообщали СМИ. "Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром... Он подтверждает, что это неправда", - сказал Татар. Президент Кипра Никос Христодулидис, чье заявление передал телеканал Sigma, также заявлял, что соответствующие сообщения не нашли подтверждения. Посольство Украины на Кипре назвало публикацию ложью, созданной с целью "создать дипломатическую напряженность между Украиной и Кипром", сообщил телеканал.
https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950500703.html
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в мире, кипр, украина, белиз, владимир зеленский, никос христодулидис
В мире, Кипр, Украина, Белиз, Владимир Зеленский, Никос Христодулидис
На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове

Лидер турок-киприотов не подтвердил покупку Зеленским отеля на севере острова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБерег Средиземного моря на Кипре
Берег Средиземного моря на Кипре - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Берег Средиземного моря на Кипре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар рассказал РИА Новости, что после сообщений СМИ о том, что Владимир Зеленский приобрел отель на севере Кипра, переговорил с владельцем данной недвижимости, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что соответствующая информация не соответствует действительности.
Турецкие СМИ сообщили ранее, что компания Film Heritage Inc приобрела отель и казино Vuni Palace, расположенный на севере Кипра. Компания Film Heritage Inc. зарегистрирована в Белизе и принадлежит Зеленскому, информацию об оффшорных компаниях Зеленского публиковало расследование Pandora Papers. В частности, по данным Odav Tv, покупка была завершена в начале мая 2024 года. Сумма сделки неизвестна, цена казино могла составить 150 миллионов фунтов стерлингов. Заведение построено в 2006 году, сообщали СМИ.
«
"Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром... Он подтверждает, что это неправда", - сказал Татар.
Президент Кипра Никос Христодулидис, чье заявление передал телеканал Sigma, также заявлял, что соответствующие сообщения не нашли подтверждения.
Посольство Украины на Кипре назвало публикацию ложью, созданной с целью "создать дипломатическую напряженность между Украиной и Кипром", сообщил телеканал.
Порт Кирения, Кипр - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Власти Кипра прокомментировали сообщения о покупке Зеленским казино
Вчера, 19:21
 
В миреКипрУкраинаБелизВладимир ЗеленскийНикос Христодулидис
 
 
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