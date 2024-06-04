https://ria.ru/20240604/otel-1950530394.html

На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове

На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове - РИА Новости, 04.06.2024

На Кипре опровергли информацию о купленном Зеленским отеле на острове

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар рассказал РИА Новости, что после сообщений СМИ о том, что Владимир Зеленский приобрел отель на севере Кипра, переговорил с... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:56

2024-06-04T22:56

2024-06-04T22:56

в мире

кипр

украина

белиз

владимир зеленский

никос христодулидис

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар рассказал РИА Новости, что после сообщений СМИ о том, что Владимир Зеленский приобрел отель на севере Кипра, переговорил с владельцем данной недвижимости, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что соответствующая информация не соответствует действительности. Турецкие СМИ сообщили ранее, что компания Film Heritage Inc приобрела отель и казино Vuni Palace, расположенный на севере Кипра. Компания Film Heritage Inc. зарегистрирована в Белизе и принадлежит Зеленскому, информацию об оффшорных компаниях Зеленского публиковало расследование Pandora Papers. В частности, по данным Odav Tv, покупка была завершена в начале мая 2024 года. Сумма сделки неизвестна, цена казино могла составить 150 миллионов фунтов стерлингов. Заведение построено в 2006 году, сообщали СМИ. "Я разговаривал с владельцем Хусейном Оскаром... Он подтверждает, что это неправда", - сказал Татар. Президент Кипра Никос Христодулидис, чье заявление передал телеканал Sigma, также заявлял, что соответствующие сообщения не нашли подтверждения. Посольство Украины на Кипре назвало публикацию ложью, созданной с целью "создать дипломатическую напряженность между Украиной и Кипром", сообщил телеканал.

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950500703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кипр, украина, белиз, владимир зеленский, никос христодулидис