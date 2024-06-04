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Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов - РИА Новости, 04.06.2024
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20:04 04.06.2024 (обновлено: 20:16 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/otdykh-1950507655.html
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов - РИА Новости, 04.06.2024
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:04
2024-06-04T20:16
владимир путин
татьяна голикова
общество
россия
оренбургская область
детский отдых
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших регионов."Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.Голикова отметила, что по поручению президента на детский оздоровительный отдых выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской и Оренбургской области. На контроле находится ситуация в приграничных территориях.
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россия
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владимир путин, татьяна голикова, общество, россия, оренбургская область, детский отдых
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Общество, Россия, Оренбургская область, Детский отдых
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов

Путин поручил Голиковой проверить реальное положение в сфере детского отдыха

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших регионов.
«
"Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.
Голикова отметила, что по поручению президента на детский оздоровительный отдых выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской и Оренбургской области. На контроле находится ситуация в приграничных территориях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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Владимир ПутинТатьяна ГоликоваОбществоРоссияОренбургская областьДетский отдых
 
 
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