https://ria.ru/20240604/otdykh-1950507655.html
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов - РИА Новости, 04.06.2024
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:04
2024-06-04T20:04
2024-06-04T20:16
владимир путин
татьяна голикова
общество
россия
оренбургская область
детский отдых
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших регионов."Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.Голикова отметила, что по поручению президента на детский оздоровительный отдых выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской и Оренбургской области. На контроле находится ситуация в приграничных территориях.
https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, татьяна голикова, общество, россия, оренбургская область, детский отдых
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Общество, Россия, Оренбургская область, Детский отдых
Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов
Путин поручил Голиковой проверить реальное положение в сфере детского отдыха