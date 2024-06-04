https://ria.ru/20240604/otdykh-1950507655.html

Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов

Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов - РИА Новости, 04.06.2024

Голикова проверит ситуацию с отдыхом для детей из подтопленных регионов

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:04

2024-06-04T20:04

2024-06-04T20:16

владимир путин

татьяна голикова

общество

россия

оренбургская область

детский отдых

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальное положение дел в сфере детского отдыха для детей из пострадавших регионов."Татьяна Алексеевна, проверьте пожалуйста сами, что происходит в реальной жизни. А коллегам из регионов, которые подключаются к этой работе, большое спасибо", - сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.Голикова отметила, что по поручению президента на детский оздоровительный отдых выделили дополнительные финансовые ресурсы Белгородской и Оренбургской области. На контроле находится ситуация в приграничных территориях.

https://ria.ru/20240604/otdykh-1950506613.html

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, татьяна голикова, общество, россия, оренбургская область, детский отдых