https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950457314.html
В Германии высказались об ударах по России западным оружием
В Германии высказались об ударах по России западным оружием - РИА Новости, 04.06.2024
В Германии высказались об ударах по России западным оружием
Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:52
2024-06-04T16:52
2024-06-04T16:52
в мире
россия
германия
украина
владимир путин
welt
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Похоже, в Белгородской области применяются западные вооружения. В частности, речь идет об американских ракетных системах HIMARS", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для ударов по России ВСУ применяют в том числе чешские РСЗО Vampire, западную артиллерию и другие виды вооружений.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950404289.html
https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, владимир путин, welt, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Welt, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии высказались об ударах по России западным оружием
Welt: российские территории постоянно обстреливаются западным оружием