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В Германии высказались об ударах по России западным оружием - РИА Новости, 04.06.2024
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16:52 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950457314.html
В Германии высказались об ударах по России западным оружием
В Германии высказались об ударах по России западным оружием - РИА Новости, 04.06.2024
В Германии высказались об ударах по России западным оружием
Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:52
2024-06-04T16:52
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владимир путин
welt
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Похоже, в Белгородской области применяются западные вооружения. В частности, речь идет об американских ракетных системах HIMARS", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для ударов по России ВСУ применяют в том числе чешские РСЗО Vampire, западную артиллерию и другие виды вооружений.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950404289.html
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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, welt, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Welt, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Германии высказались об ударах по России западным оружием

Welt: российские территории постоянно обстреливаются западным оружием

© Фото : Anthony SweeneyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Похоже, в Белгородской области применяются западные вооружения. В частности, речь идет об американских ракетных системах HIMARS", — отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что для ударов по России ВСУ применяют в том числе чешские РСЗО Vampire, западную артиллерию и другие виды вооружений.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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