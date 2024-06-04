https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950457314.html

В Германии высказались об ударах по России западным оружием

В Германии высказались об ударах по России западным оружием - РИА Новости, 04.06.2024

В Германии высказались об ударах по России западным оружием

Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:52

2024-06-04T16:52

2024-06-04T16:52

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украина уже не раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Похоже, в Белгородской области применяются западные вооружения. В частности, речь идет об американских ракетных системах HIMARS", — отметил он.Ваннер подчеркнул, что для ударов по России ВСУ применяют в том числе чешские РСЗО Vampire, западную артиллерию и другие виды вооружений.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950404289.html

https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html

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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, welt, вооруженные силы украины, нато