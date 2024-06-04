https://ria.ru/20240604/obyski-1950456993.html
Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм"
Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024
Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм"
Обыски проходят у задержанной главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой в Подмосковье, которая подозревается в экстремизме и... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:50
2024-06-04T16:50
2024-06-04T18:54
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обыски проходят у задержанной главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой в Подмосковье, которая подозревается в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги. "В настоящее время в доме Суликовой в Подмосковье проходят обыски", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20240408/muzey-1938630129.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обыск в квартире руководительницы "Империи сильнейших ведьм" Елены Суликовой
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову увезли на скорой с места обысков, сообщил РИА Новости источник
2024-06-04T16:50
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм"
Источник: у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм" проходят обыски