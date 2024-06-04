https://ria.ru/20240604/obyski-1950456993.html

Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм"

Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм" - РИА Новости, 04.06.2024

Источник сообщил об обысках у задержанной главы "Империи сильнейших ведьм"

Обыски проходят у задержанной главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой в Подмосковье, которая подозревается в экстремизме и... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:50

2024-06-04T16:50

2024-06-04T18:54

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обыски проходят у задержанной главы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой в Подмосковье, которая подозревается в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве за псевдорелигиозные услуги. "В настоящее время в доме Суликовой в Подмосковье проходят обыски", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20240408/muzey-1938630129.html

московская область (подмосковье)

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыск в квартире руководительницы "Империи сильнейших ведьм" Елены Суликовой Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову увезли на скорой с места обысков, сообщил РИА Новости источник 2024-06-04T16:50 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье)