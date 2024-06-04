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При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 04.06.2024 (обновлено: 20:56 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950513203.html
При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей
При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей - РИА Новости, 04.06.2024
При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей
Девять мирных жителей, включая двух детей, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР во вторник, заявил глава республики Денис Пушилин РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:36
2024-06-04T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецк
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая двух детей, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР во вторник, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", - говорится в сообщении главы региона.По данным Пушилина, в поселке Старомихайловка при обстреле пострадала семья: ребенок, мужчина и две женщины. Одна женщина в тяжелом состоянии.Кроме того, в результате сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе Донецка в районе кладбища шахты №29 ранения получили двое мужчин. В Еленовке в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотника также пострадал подросток, мужчина и женщина.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Пострадали 11 жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, а также автомобили."Совершено 25 обстрелов со стороны противника, выпущено 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Еленовка, Старомихайловка", - резюмировал глава республики.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецк, Старомихайловка
При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей

Пушилин: 9 человек, включая двоих детей, пострадали в ДНР при обстрелах 4 июня

© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая двух детей, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР во вторник, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", - говорится в сообщении главы региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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По данным Пушилина, в поселке Старомихайловка при обстреле пострадала семья: ребенок, мужчина и две женщины. Одна женщина в тяжелом состоянии.
Кроме того, в результате сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе Донецка в районе кладбища шахты №29 ранения получили двое мужчин. В Еленовке в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотника также пострадал подросток, мужчина и женщина.
Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Пострадали 11 жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, а также автомобили.
"Совершено 25 обстрелов со стороны противника, выпущено 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Еленовка, Старомихайловка", - резюмировал глава республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкСтаромихайловка
 
 
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