При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей
Пушилин: 9 человек, включая двоих детей, пострадали в ДНР при обстрелах 4 июня
© РИА НовостиПоследствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая двух детей, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР во вторник, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", - говорится в сообщении главы региона.
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По данным Пушилина, в поселке Старомихайловка при обстреле пострадала семья: ребенок, мужчина и две женщины. Одна женщина в тяжелом состоянии.
Кроме того, в результате сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе Донецка в районе кладбища шахты №29 ранения получили двое мужчин. В Еленовке в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотника также пострадал подросток, мужчина и женщина.
Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Пострадали 11 жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, а также автомобили.
"Совершено 25 обстрелов со стороны противника, выпущено 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Еленовка, Старомихайловка", - резюмировал глава республики.
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