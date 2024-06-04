https://ria.ru/20240604/obstrely-1950513203.html

При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей

При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей - РИА Новости, 04.06.2024

При обстрелах ДНР пострадали семеро взрослых и двое детей

Девять мирных жителей, включая двух детей, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР во вторник, заявил глава республики Денис Пушилин РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:36

2024-06-04T20:36

2024-06-04T20:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецк

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей, включая двух детей, пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск в ДНР во вторник, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Девять мирных граждан, в том числе двое детей, пострадали сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", - говорится в сообщении главы региона.По данным Пушилина, в поселке Старомихайловка при обстреле пострадала семья: ребенок, мужчина и две женщины. Одна женщина в тяжелом состоянии.Кроме того, в результате сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе Донецка в районе кладбища шахты №29 ранения получили двое мужчин. В Еленовке в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотника также пострадал подросток, мужчина и женщина.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Пострадали 11 жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, а также автомобили."Совершено 25 обстрелов со стороны противника, выпущено 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), ударные БПЛА. Под огнем ВФУ Донецк, Горловка, Еленовка, Старомихайловка", - резюмировал глава республики.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, старомихайловка