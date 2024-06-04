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Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища

Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища - РИА Новости, 04.06.2024

Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища

Украинские военные усилили обстрелы района Каховского водохранилища, огонь ведется не прицельно, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:39

2024-06-04T09:39

2024-06-04T09:39

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днепр (город)

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские военные усилили обстрелы района Каховского водохранилища, огонь ведется не прицельно, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. Украинские войска в ночь на 6 июня 2023 года нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Вскоре водохранилище полностью обмелело. "У нас часто происходит массированный обстрел артиллерийскими снарядами. Также из РСЗО… Частое явление - это, конечно же, кассетные боеприпасы", - рассказал командир подразделения. Он отметил, что активность обстрелов со стороны ВСУ района Каховского водохранилища возросла. Кроме того, бойцам удается несколько раз в неделю уничтожать вражеские ударные дроны. "Обстреливают частенько. Ночью прилетает, и днем тоже. Я думаю, для них нужен какой-то показатель… Обстреливают не прицельно. Куда-то прилетает. Дня не проходит без обстрелов и FPV-дронов", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, в мире