https://ria.ru/20240604/obstrely-1950324034.html
Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища
Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища - РИА Новости, 04.06.2024
Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища
Украинские военные усилили обстрелы района Каховского водохранилища, огонь ведется не прицельно, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:39
2024-06-04T09:39
2024-06-04T09:39
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские военные усилили обстрелы района Каховского водохранилища, огонь ведется не прицельно, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. Украинские войска в ночь на 6 июня 2023 года нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Вскоре водохранилище полностью обмелело. "У нас часто происходит массированный обстрел артиллерийскими снарядами. Также из РСЗО… Частое явление - это, конечно же, кассетные боеприпасы", - рассказал командир подразделения. Он отметил, что активность обстрелов со стороны ВСУ района Каховского водохранилища возросла. Кроме того, бойцам удается несколько раз в неделю уничтожать вражеские ударные дроны. "Обстреливают частенько. Ночью прилетает, и днем тоже. Я думаю, для них нужен какой-то показатель… Обстреливают не прицельно. Куда-то прилетает. Дня не проходит без обстрелов и FPV-дронов", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, в мире
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские военные усилили обстрелы Каховского водохранилища
Командир полка: ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Украинские военные усилили обстрелы района Каховского водохранилища, огонь ведется не прицельно, в том числе и кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России.
Украинские войска в ночь на 6 июня 2023 года нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области
ниже по течению Днепра
. Вскоре водохранилище полностью обмелело.
"У нас часто происходит массированный обстрел артиллерийскими снарядами. Также из РСЗО… Частое явление - это, конечно же, кассетные боеприпасы", - рассказал командир подразделения.
Он отметил, что активность обстрелов со стороны ВСУ
района Каховского водохранилища возросла. Кроме того, бойцам удается несколько раз в неделю уничтожать вражеские ударные дроны.
"Обстреливают частенько. Ночью прилетает, и днем тоже. Я думаю, для них нужен какой-то показатель… Обстреливают не прицельно. Куда-то прилетает. Дня не проходит без обстрелов и FPV-дронов", - добавил собеседник.