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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска во вторник в 06.10 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T06:47
2024-06-04T06:47
2024-06-04T06:57
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Украинские войска во вторник в 06.10 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 06.10 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку