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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 04.06.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР с применением кассетных боеприпасов, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T00:37

2024-06-04T00:37

2024-06-04T01:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР с применением кассетных боеприпасов, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Услышали звук, потом и упало и начали разрываться "колокольчики" (суббоеприпасы от кассетных снарядов). Мы забежали в дом, а потом позвонил сосед и сказал, что ранена соседка, позже она погибла", — рассказал очевидец происшествия Максим. Обстрел пришелся по Никитовскому району города недалеко от шахты Изотова. На месте обстрела обнаружено множество небольших воронок, фрагменты кассетных суббоеприпасов и сами неразорвавшиеся суббоеприпасы, что свидетельствует о применении именного кассетного оружия. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале также сообщил, что вследствие обстрела ВСУ в Горловке погибла мирная жительница. "Вследствие обстрела поселка Мичурина со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — написал он. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 92 единиц различных боеприпасов. Ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили 21 жилой дом и два объекта гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240603/kiev-1950290601.html

https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия