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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:37 04.06.2024 (обновлено: 01:43 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 04.06.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР с применением кассетных боеприпасов, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T00:37
2024-06-04T01:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР с применением кассетных боеприпасов, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Услышали звук, потом и упало и начали разрываться "колокольчики" (суббоеприпасы от кассетных снарядов). Мы забежали в дом, а потом позвонил сосед и сказал, что ранена соседка, позже она погибла", — рассказал очевидец происшествия Максим. Обстрел пришелся по Никитовскому району города недалеко от шахты Изотова. На месте обстрела обнаружено множество небольших воронок, фрагменты кассетных суббоеприпасов и сами неразорвавшиеся суббоеприпасы, что свидетельствует о применении именного кассетного оружия. Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале также сообщил, что вследствие обстрела ВСУ в Горловке погибла мирная жительница. "Вследствие обстрела поселка Мичурина со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — написал он. По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 92 единиц различных боеприпасов. Ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили 21 жилой дом и два объекта гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240603/kiev-1950290601.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Горловки кассетными боеприпасами ВСУ погибла мирная жительница

© Фото : Приходько РИК/TelegramКассетный боеприпас ВСУ в Горловке
Кассетный боеприпас ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Кассетный боеприпас ВСУ в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР с применением кассетных боеприпасов, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости.
"Услышали звук, потом и упало и начали разрываться "колокольчики" (суббоеприпасы от кассетных снарядов). Мы забежали в дом, а потом позвонил сосед и сказал, что ранена соседка, позже она погибла", — рассказал очевидец происшествия Максим.
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Обстрел пришелся по Никитовскому району города недалеко от шахты Изотова. На месте обстрела обнаружено множество небольших воронок, фрагменты кассетных суббоеприпасов и сами неразорвавшиеся суббоеприпасы, что свидетельствует о применении именного кассетного оружия.
Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале также сообщил, что вследствие обстрела ВСУ в Горловке погибла мирная жительница.
«
"Вследствие обстрела поселка Мичурина со стороны украинских нацистов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", — написал он.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 92 единиц различных боеприпасов. Ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили 21 жилой дом и два объекта гражданской инфраструктуры.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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