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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.06.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T00:03
2024-06-04T00:03
2024-06-04T00:03
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка... Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя