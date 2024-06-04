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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.06.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T00:03

2024-06-04T00:03

2024-06-04T00:03

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горловка

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донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка... Количество раненых от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк

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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия, россия