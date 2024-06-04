https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html

"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины

"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины - РИА Новости, 04.06.2024

"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины

Приоритеты США и Украины в конфликте с Россией расходятся из-за возможной ядерной эскалации, пишет The New York Times. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:52

2024-06-04T08:52

2024-06-04T12:07

в мире

украина

россия

владимир путин

джо байден

нато

сша

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941873690_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ed42186b1dbd45f12b46e6d4c8984962.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Приоритеты США и Украины в конфликте с Россией расходятся из-за возможной ядерной эскалации, пишет The New York Times."В частном порядке советники американского президента Джо Байдена признают, что приоритеты США и Украины расходятся. На данный момент Киеву нечего терять от эскалации конфликта с Россией", — говорится в материале.Как указали журналисты, в Белом доме опасаются, что из-за разрешения Украине наносить удары американским оружием по территории России боевые действия могут перерасти в конфликт с применением ядерных вооружений.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240530/dtv-1949440565.html

https://ria.ru/20240530/wp-1949368983.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, джо байден, нато, сша, политика