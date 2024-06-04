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"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины - РИА Новости, 04.06.2024
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08:52 04.06.2024 (обновлено: 12:07 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/nyt-1950317982.html
"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины
"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины - РИА Новости, 04.06.2024
"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины
Приоритеты США и Украины в конфликте с Россией расходятся из-за возможной ядерной эскалации, пишет The New York Times. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:52
2024-06-04T12:07
в мире
украина
россия
владимир путин
джо байден
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политика
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Приоритеты США и Украины в конфликте с Россией расходятся из-за возможной ядерной эскалации, пишет The New York Times."В частном порядке советники американского президента Джо Байдена признают, что приоритеты США и Украины расходятся. На данный момент Киеву нечего терять от эскалации конфликта с Россией", — говорится в материале.Как указали журналисты, в Белом доме опасаются, что из-за разрешения Украине наносить удары американским оружием по территории России боевые действия могут перерасти в конфликт с применением ядерных вооружений.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240530/dtv-1949440565.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, джо байден, нато, сша, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, США, Политика
"Терять нечего". СМИ сообщили об изменениях в отношениях США и Украины

NYT: приоритеты США и Украины по конфликту с Россией расходятся

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Приоритеты США и Украины в конфликте с Россией расходятся из-за возможной ядерной эскалации, пишет The New York Times.
«
"В частном порядке советники американского президента Джо Байдена признают, что приоритеты США и Украины расходятся. На данный момент Киеву нечего терять от эскалации конфликта с Россией", — говорится в материале.
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием
30 мая, 16:55
Как указали журналисты, в Белом доме опасаются, что из-за разрешения Украине наносить удары американским оружием по территории России боевые действия могут перерасти в конфликт с применением ядерных вооружений.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ: поступок Блинкена в Киеве вызвал ярость среди украинских чиновников
30 мая, 14:05
 
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