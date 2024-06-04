https://ria.ru/20240604/nspk-1950370000.html

Генеральным директором НСПК назначили Дубынина

Генеральным директором НСПК назначили Дубынина - РИА Новости, 04.06.2024

Генеральным директором НСПК назначили Дубынина

Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:41

2024-06-04T12:41

2024-06-04T12:58

экономика

технологии

россия

владимир комлев

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий дубынин

национальная система платежных карт (нспк)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании. "Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Дубынин занимал пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ. Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании. НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.

https://ria.ru/20240223/nspk-1929184249.html

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экономика, технологии, россия, владимир комлев, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), дмитрий дубынин, национальная система платежных карт (нспк)