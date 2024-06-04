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Генеральным директором НСПК назначили Дубынина - РИА Новости, 04.06.2024
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12:41 04.06.2024 (обновлено: 12:58 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/nspk-1950370000.html
Генеральным директором НСПК назначили Дубынина
Генеральным директором НСПК назначили Дубынина - РИА Новости, 04.06.2024
Генеральным директором НСПК назначили Дубынина
Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:41
2024-06-04T12:58
экономика
технологии
россия
владимир комлев
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий дубынин
национальная система платежных карт (нспк)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании. "Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Дубынин занимал пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ. Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании. НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
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экономика, технологии, россия, владимир комлев, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), дмитрий дубынин, национальная система платежных карт (нспк)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Комлев, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дмитрий Дубынин, Национальная система платежных карт (НСПК)
Генеральным директором НСПК назначили Дубынина

Новым главой Национальной системы платежных карт стал Дмитрий Дубынин

© Фото : сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской ФедерацииДмитрий Дубынин
Дмитрий Дубынин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Дмитрий Дубынин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главой Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы "Мир") назначен Дмитрий Дубынин, сообщила пресс-служба компании.
«
"Дмитрий Дубынин назначен на должность генерального директора АО "НСПК" с 5 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее Дубынин занимал пост директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ.
Владимир Комлев, занимавший пост главы НСПК с 2014 года, покинул его с 1 января 2024 года. Исполняющим обязанности гендиректора компании был назначен член правления Олег Тишаков. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что идет обсуждение кандидатуры на пост главы компании.
НСПК - оператор платежной системы "Мир", создана летом 2014 года, 100% акций компании принадлежит Центральному банку.
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир КомлевЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий ДубынинНациональная система платежных карт (НСПК)
 
 
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